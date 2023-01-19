Утка едва не спалила дом: житель Магадана пытался приготовить птицу и устроил пожар

Приготовление ужина пошло не по плану Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Магадана проверил свои кулинарные навыки. Он хотел приготовить утку на ужин, но в итоге поджег дом. Дело в том, что мужчина принялся опаливать дичь прямо в квартире, закончилось все плохо.

79-летний житель однушки на Флотской вечером решил избавиться от перьев на утиной туше. Для этого он взял газовую горелку с баллончиком. Он начал жечь кожу, когда баллон разгерметизировался. Вещи в прихожей моментально загорелись. Пожар разросся стремительно: огонь охватил одежду, стены и потолок. Все это время мужчина пытался потушить пламя подручными средствами. В МЧС позвонили соседи, когда заметили дым и запах гари.

- По счастливой случайности житель квартиры не получил серьезных травм. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже был потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра, - рассказали в МЧС России по Магаданской области.

Медики оказали помощь пенсионеру, ехать в больницу лечить ожоги он отказался. История закончилась хорошо, другие люди в пожаре не пострадали, эвакуировать никого не пришлось. От дальнейших экспериментов с птицей мужчину призвали отказаться. Также в МЧС напомнили об опасности использования открытого огня в жилых помещениях. Возможной причиной происшествия стал неисправный просроченный баллон.

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