Частичная мобилизация в Магаданской области: какие выплаты положены мобилизованным

Мужчины, призванные на службу с 21 сентября 2022 года, не смогут получить деньги наравне с контрактниками Фото: Правительство Магаданской области

Мобилизованные в Магаданской области остались без единовременных выплат в 150 тысяч рублей. Мужчины, призванные на службу с 21 сентября 2022 года, не смогут получить деньги наравне с контрактниками. «КП» - Хабаровск» разобралась в том, какие меры поддержки для семей бойцов утвердило правительство региона вместо единоразовой выплаты.

Почему мобилизованные из Магаданской области не получат единовременную выплату

4 октября правительство региона внесло дополнение в постановление «О единовременных выплатах из резервного фонда гражданам, пребывающим в запасе, поступившим на военную службу по контракту с территории Магаданской области». В нем появилась строка о том, что единовременная выплата в 150 тысяч рублей не предусмотрена на поддержку мобилизованных. Получать ее могут только контрактники.

Такое положение вещей, ожидаемо, мало кого устроило, так как повсеместно регионы оказывают материальную поддержку бойцам. Где-то эта сумма в 50 тысяч рублей, а местами доходят до 300 тысяч рублей. Однако без помощи люди не останутся.

Какие выплаты и льготы положены мобилизованным и их семьям в Магаданской области

Вместо единовременной выплаты семьям обеспечили другие бонусы, которые в совокупности могут принести куда больше пользы. Так, детей мобилизованных, обучающихся в 5-11 классах обеспечат горячим питанием. Также будет полностью компенсирована плата за детские сады. Студентам-очникам СПО, не получающим стипендию, она будет теперь начисляться. Также на период прохождения военной службы мобилизованные и члены их семей будут освобождены от уплаты коммунальных услуг по месту жительства. Необходимые изменения внесут в перечень граждан, обладающих таким правом на ближайшем заседании Магаданской областной думы.

Кроме того, социальные услуги на дому семьям мобилизованных будут осуществляться бесплатно на время их прохождения службы.

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