Пожирнее и погуще: сколько стоит борщ в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем холоднее становится на улице, тем более горячих блюд хочется на завтрак, обед и ужин. В таком случае самым универсальным блюдом, несомненно, является борщ. Его любят как взрослые, так и дети, а приготовить красный суп не составляет труда. Доступность этого блюда – еще одно преимущество. Так, согласно сайту «Индекс борща» в октябре кастрюля супа для семьи из четырех человек в Хабаровске обойдется всего в 184,56 рублей, что буквально на три рубля дороже, чем месяцем ранее. Какие продукты для борща подорожали, а что не изменилось за месяц, в материале «КП» - Хабаровск».

Чтобы посчитать индекс борща, за основу взяли рецепт, рассчитанный на четыре порции. Дорогую говядину заменили более дешевой курятиной.

С 12,91 до 10,46 рублей снизилась цена за порцию в 350 граммов картофеля. 200 граммов, необходимых для кастрюли борща, капусты подешевели с 6 до 4,6 рублей. За 80 грамм лука в октябре придется отдавать всего 2,4 рубля, вместо 4 рублей в сентябре. Морковь подешевела на 80 копеек до 4 рублей, а свекла – всего на одну, и стоит 3,89 рубля. Чеснок сбросил цену аж на 3 рубля. В сентябре он стоил 4,8 рубля, а в октябре – 1,8.

Подорожало в Хабаровске мясо. В октябре за полкило курятины придется отдать 105 рублей, против 100 рублей в сентябре. Кроме того, цена выросла и на сметану. За 100 граммов кисломолочного продукта придется отдать 37,49 рубля. В сентябре цена держалась на уровне в 31,99 рубля. Также чуть больше придется заплатить за хлеб. За буханку в 200 грамм нужно заплатить 14,92 рубля в октябре. Цена в сентябре составляла 13,2 рублей.

Влияние на рост и падение цен могли оказать как сезонные мероприятия, так и нововведения.

- Падение цен на овощи закономерно. Летний урожай сняли, и, оценив запасы свежих овощей на зиму, поставщики смогли чуть снизить цены. Учитывая, что часть продуктов на Дальнем Востоке импортная, пополнение местных запасов также позволяет цены на привезенные овощи держать на доступном для людей уровне. Кроме того, повлиял и спрос. Люди на своих участках за лето вырастили необходимое им количество овощей, благодаря чему не покупают их в магазинах и на рынках, - сказал «КП» - Хабаровск» Сергей Кожемякин, фермер.

Что же касается молочной продукции, в частности сметаны, то влияние на цены оказывает маркировка, на которую производитель вынужден тратиться дополнительно. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, в связи со смягчением требований по маркировке.

- Подписано постановление правительства №1733 от 30 сентября 2022 года, которое смягчает обязательные требования для участников оборота молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Был утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года. Теперь реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад, так как на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня, - сообщили в телеграм-канале «Минпромторг России».

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