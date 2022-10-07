Избивали детей в подвале: двое жителей ЕАО пошли под суд за зверское преступление ради наживы

Один из детей получил удар лавочкой по спине Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дедовщину на гражданке устроили двое жителей Еврейской автономной области. Изрядно надравшись, мужчины решили нажиться на подростках и затащили двоих ребят в подвал дома в Облучье. У детей они попытались забрать ценности, телефон, но те не отдавали. Тогда они решили поставить детей на счетчик – потребовали, чтобы те принесли столько денег, сколько стоит телефон, а в качестве залога забрали паспорт одного из ребят.

На этом конфликт не закончился – взрослые мужчины пожелали, что бы дети исполнили их требования, иначе они грозились их убить. К счастью, до расправы дело не дошло, однако ребят серьезно поколотили. Как рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, один из мальчиков смог сбежать от преступников. Скорее всего, он и позвал на помощь взрослых, потому что в подвал пришли местные жители и остановили издевательства мужчин.

Вымогатели уже предстали перед судом за свои деяния. Оба получили наказание в виде лишения свободы. Их признали виновными – одного по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), другого – по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Более того, за избиение детей они выплатят моральный ущерб.

- Вымогательство – статья 163. Пункты «а» и «в» части 2 этой статьи - квалифицирующие признаки. Где пункт «а» - вымогательство группой лиц по предварительному сговору, а пункт «в» - с применением насилия. Насилие здесь предполагается как неопасное для жизни и здоровья. То есть оно фактически было, но вреда жизни и здоровью не нанесло, - сообщили «КП» - Хабаровск» Ольга Бочарникова, гособвинитель. – Несовершеннолетним нанесли повреждения телесные, били по лицу, была применена даже лавочка, ребенок получил лавкой по спине. Экспертизы показали, что вреда жизни и здоровью это не нанесло.

Как отметила гособвинитель, суд учел все обстоятельства, в том числе применение насилия и признал их виновными в том объеме, в котором обвинение и было предъявлено. Им назначено соответствующее наказание. Оба осужденных лишатся свободы – один на 2,5 года, а второй на 2 года и 8 месяцев. Кроме того, они выплатят по 100 тысяч рублей за причинение морального и физического вреда.

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