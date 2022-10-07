Замаскировался под бомжа: беглый зэк прятался в селе Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступника с не хилым послужным списком преступлений сдали полицейским жители сельского поселения Датта в Хабаровском крае. Как выяснилось, рецидивист сбежал из колонии-поселения и решил спрятаться в глубинке. Он добирался до села 540 километров, отыскал себе заброшенный дом и выживал, как мог, а его, между тем, уже объявили в федеральный розыск.

- Сотрудникам ОМВД России по Ванинскому району поступила информация от местных жителей о том, что в одном из заброшенных частных домов в сельском поселении Датта скрывается незнакомый мужчина. По словам граждан, он нигде не работал и периодически просил продукты и иные вещи, необходимые для жизни, - сообщили в правоохранительных органах.

Так, мужчина провел чуть более трех месяцев в Датте, попрошайничая и ведя размеренный образ жизни, пока не начал вызывать подозрения у сознательных и бдительных соседей. После проверки сведений полицейские удостоверились ,что мужчина является беглым преступником и задержали его.

- При задержании он сопротивления не оказывал, его задерживали трое сотрудников. Сейчас он помещен под стражу, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, 47-летний мужчина уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, причем преступления носили тяжкий и особо тяжкий характер. В последний раз его осудили в 2020 году за кражу и приговорили к колонии строгого режима, а затем перевели в колонию-поселение в Комсомольске-на-Амуре. Оттуда-то он и сбежал в неизвестном направлении в июле. После побега мужчину объявили в федеральный розыск.

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