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Звезды9 октября 2022 6:23

Третий фестиваль театров Дальнего Востока снова объединил театры семи регионов

Театры представили свои лучшие спектакли
Елена КИЩИК
Третий фестиваль театров Дальнего Востока снова объединил театры семи регионов

Третий фестиваль театров Дальнего Востока снова объединил театры семи регионов

Фото: Елена КИЩИК

Уже в третий раз Хабаровск принимает на своих театральных площадках Фестиваль театров Дальнего Востока. Это событие - настоящий праздник театрального искусства и для участников, и для зрителей.

Москва, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Уссурийск, Сахалинская и Магаданская области, Республики Саха (Якутия) и Бурятия представили свои лучшие спектакли.

КАРЕНИН

Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской представил спектакль «Каренин», по пьесе Василия Сигарева.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

Особенность пьесы в том, что на первый план выходит не Анна, как в романе Толстого, а ее муж Алексей Александрович Каренин.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

Спектакль в постановке режиссера Романа Габриа – это некая комбинация впечатлений от романа.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

Критики отметили замечательное сценографическое решение спектакля. Арка на заднике становится не просто декорацией, ты на самом деле видишь и Петербург, и одновременно, птичью клетку.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

- Складывается ощущение общего трагизма жизни, из которого нет выхода, – говорит Вадим Рутковский, театральный и кинокритик. – Ступени на сцене, как нарастающие ступени человеческой боли. Каренин буквально разбит горем. Ясно показано трагическое одиночество каждого, не только Каренина. Здесь никто никому не сочувствует. В конце спектакля мы видим, как общество прокатывает по рельсам Анну и ее мужа.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

Глеб Ситковский, театральный критик, основатель и куратор межрегионального проекта «Школа театрального блогера», заметил, что в этой глубокой психологической драме все очень делится на женское и мужское. В пьесе показаны слабые мужчины, а вся власть у женщин. И Анна командует даже на смертном одре.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

- Почему мы привезли «Каренина»? Этот спектакль вошел в логн-лист «Золотой маски», поэтому мы не сомневались в выборе, – рассказала актриса Марина Пархоменко. – Я сама очень люблю эту работу, для меня это как хороший отрепетированный танец, где каждая деталь точна. При этом всякий раз я нахожу в нем что-то новое, как-то по-другому прочитываю ту или иную задумку режиссера.

Каренин

Каренин

Фото: Елена КИЩИК

Стоит сказать, что это, действительно, очень цельный, красивый, графинный спектакль. Все актеры работают очень честное и интересно. А исполнительница роли Анны, актриса Мария Макаров, играла просто виртуозно.

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

Хабаровский Театр юного зрителя показал спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина в постановке молодого режиссера Павла Макарова.

Пять вечеров

Пять вечеров

Фото: Елена КИЩИК

Известная многим история по советскому кинофильму о любви Ильина и Тамары Васильевны в современном решении воспринимается не просто.

- Такая трактовка Павла Макарова, действительно, может показаться необычной, - рассказал исполнитель роли Ильина Александр Зверев. – У нас с режиссером был период, когда он высказал свою концепцию, а потом мы обсуждали, почему все так. Почему герои так говорят, почему выбрана такая форма, а не классика. Хотя отсылка к классике, конечно, есть. И кинолента не просто так возникает, и голосовой оттенок у персонажей. Работать было интересно, легко и комфортно, но это не тот удобный комфорт. Я говорю о том, что между всеми нами был тот самый контакт.

Пять вечеров

Пять вечеров

Фото: Елена КИЩИК

Пьеса решена гротесковыми красками. Тема и ГУЛАГа, и войны, складывается в мгновенном визуальном образе, когда появляется герой Александра Зверева. Становится очевидно, что перед нами бывший зек. И это сразу определяет мир, в котором ты находишься. Те, кто снаружи остались нормальными, а те, кто внутри – искорежены.

Пять вечеров

Пять вечеров

Фото: Елена КИЩИК

- Некий вечный нормальный диалог мужчины и женщины был утрачен, – говорит Наталья Шаинян, театральный критик, кандидат искусствоведения. – Но нет никакого суда над героями. В финале складывается ощущение того, что события этой истории не случились на самом деле. Из воспоминаний рождается этот светлый призрак. Ни о какой живой жизни после этого речи быть не может.

Пять вечеров

Пять вечеров

Фото: Елена КИЩИК

В каждой из ролей баланс был очень интересен. Особенно этот постоянно меняющий уровень человеческого и нет. Двойственность.

Пять вечеров

Пять вечеров

Фото: Елена КИЩИК

Тема любви героев, хорошо отражена в сцене, когда Ильин и Тамара оказываются под одним пальто. Это и соединение, встреча, потерявших друг друга людей, и сближение времен. Скорее исключительное. Обретение друг друга, как чудо. Глубоко, искреннее, красиво…

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