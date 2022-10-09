Третий фестиваль театров Дальнего Востока снова объединил театры семи регионов Фото: Елена КИЩИК

Уже в третий раз Хабаровск принимает на своих театральных площадках Фестиваль театров Дальнего Востока. Это событие - настоящий праздник театрального искусства и для участников, и для зрителей.

Москва, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Уссурийск, Сахалинская и Магаданская области, Республики Саха (Якутия) и Бурятия представили свои лучшие спектакли.

КАРЕНИН

Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской представил спектакль «Каренин», по пьесе Василия Сигарева.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

Особенность пьесы в том, что на первый план выходит не Анна, как в романе Толстого, а ее муж Алексей Александрович Каренин.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

Спектакль в постановке режиссера Романа Габриа – это некая комбинация впечатлений от романа.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

Критики отметили замечательное сценографическое решение спектакля. Арка на заднике становится не просто декорацией, ты на самом деле видишь и Петербург, и одновременно, птичью клетку.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

- Складывается ощущение общего трагизма жизни, из которого нет выхода, – говорит Вадим Рутковский, театральный и кинокритик. – Ступени на сцене, как нарастающие ступени человеческой боли. Каренин буквально разбит горем. Ясно показано трагическое одиночество каждого, не только Каренина. Здесь никто никому не сочувствует. В конце спектакля мы видим, как общество прокатывает по рельсам Анну и ее мужа.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

Глеб Ситковский, театральный критик, основатель и куратор межрегионального проекта «Школа театрального блогера», заметил, что в этой глубокой психологической драме все очень делится на женское и мужское. В пьесе показаны слабые мужчины, а вся власть у женщин. И Анна командует даже на смертном одре.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

- Почему мы привезли «Каренина»? Этот спектакль вошел в логн-лист «Золотой маски», поэтому мы не сомневались в выборе, – рассказала актриса Марина Пархоменко. – Я сама очень люблю эту работу, для меня это как хороший отрепетированный танец, где каждая деталь точна. При этом всякий раз я нахожу в нем что-то новое, как-то по-другому прочитываю ту или иную задумку режиссера.

Каренин Фото: Елена КИЩИК

Стоит сказать, что это, действительно, очень цельный, красивый, графинный спектакль. Все актеры работают очень честное и интересно. А исполнительница роли Анны, актриса Мария Макаров, играла просто виртуозно.

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

Хабаровский Театр юного зрителя показал спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина в постановке молодого режиссера Павла Макарова.

Пять вечеров Фото: Елена КИЩИК

Известная многим история по советскому кинофильму о любви Ильина и Тамары Васильевны в современном решении воспринимается не просто.

- Такая трактовка Павла Макарова, действительно, может показаться необычной, - рассказал исполнитель роли Ильина Александр Зверев. – У нас с режиссером был период, когда он высказал свою концепцию, а потом мы обсуждали, почему все так. Почему герои так говорят, почему выбрана такая форма, а не классика. Хотя отсылка к классике, конечно, есть. И кинолента не просто так возникает, и голосовой оттенок у персонажей. Работать было интересно, легко и комфортно, но это не тот удобный комфорт. Я говорю о том, что между всеми нами был тот самый контакт.

Пять вечеров Фото: Елена КИЩИК

Пьеса решена гротесковыми красками. Тема и ГУЛАГа, и войны, складывается в мгновенном визуальном образе, когда появляется герой Александра Зверева. Становится очевидно, что перед нами бывший зек. И это сразу определяет мир, в котором ты находишься. Те, кто снаружи остались нормальными, а те, кто внутри – искорежены.

Пять вечеров Фото: Елена КИЩИК

- Некий вечный нормальный диалог мужчины и женщины был утрачен, – говорит Наталья Шаинян, театральный критик, кандидат искусствоведения. – Но нет никакого суда над героями. В финале складывается ощущение того, что события этой истории не случились на самом деле. Из воспоминаний рождается этот светлый призрак. Ни о какой живой жизни после этого речи быть не может.

Пять вечеров Фото: Елена КИЩИК

В каждой из ролей баланс был очень интересен. Особенно этот постоянно меняющий уровень человеческого и нет. Двойственность.

Пять вечеров Фото: Елена КИЩИК

Тема любви героев, хорошо отражена в сцене, когда Ильин и Тамара оказываются под одним пальто. Это и соединение, встреча, потерявших друг друга людей, и сближение времен. Скорее исключительное. Обретение друг друга, как чудо. Глубоко, искреннее, красиво…

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