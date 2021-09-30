В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

Второй фестиваль театров Дальнего Востока в этом году представил очень яркую и насыщенную программу, как для зрителей, так и для участников.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

На разных театральных площадках Хабаровска на протяжении десяти дней проходило сразу несколько спектаклей. Шли обсуждения, анализ спектаклей давали ведущие театральные критики России Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева, Вадим Рутковский, Глеб Ситковский, актеры принимали участие в различных мастер-классах в рамках образовательной программы фестиваля.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

- Хотелось бы сказать, что участие в фестивале всегда волнительно для актера. И этот фестиваль не стал исключением. Мы выступали на открытии, а это всегда двойная ответственность. В волнении были все. Это уже второе наше участие в фестивале, было бы третье, если б не пандемия. В прошлый раз мы привозили «Жестокие игры», сейчас «Опасные связи». И уже знаем, что повезем в следующем году. Но это пока секрет. Очень нравится организация фестиваля. На самом деле, уже складывается ощущение, что едем к себе домой. И, конечно, хочется сказать о тренингах, которые проводятся для актеров. Их ведут очень интересные, сильные педагоги. И это такая мощная «прокачка» в начале сезона, которая очень заряжает на весь год, - поделилась своими впечатлениями Марина Пархоменко, актриса Уссурийского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

В рамках фестиваля были показаны спектакли театров из семи регионов Дальневосточного федерального округа, среди которых Интуитивный спектакль «Алеф. Начало» от Инклюзивного театра «Алгыс» (Якутск), эмоциональный роллер костер от Сахалинского Чехов-центра, в котором зритель становился непосредственным соучастником всего происходящего на сцене.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

Театр драмы и комедии (Петропавловск-Камчатский) представил спектакль «Антарктида». Это была история в жанре мокьюментари основанная на реальных событиях о группе русских исследователей на полярной станции.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

Тему маленького человека раскрыл хабаровский «Белый театр» в спектакле «По поводу мокрого снега» по повести Ф. М. Достоевского.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

- Мы выбрали Достоевского, во-первых из-за того, что в этом году отмечается двухсотлетие писателя, и нам приятно, что таким образом мы можем популяризировать творчество Федора Михайловича. Сейчас мы получили приглашение поехать с этим спектаклем в Великий Новгород, где будет проходить международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Но, к сожалению, пока вынуждены отказаться, потому что министерство культуры хабаровского края сегодня не может оказать нам поддержку. Но мы надеемся, что в скором времени ситуация все-таки исправится, - рассказал Андрей Трумба, актер, исполнитель главной роли в спектакле «По поводу мокрого снега».

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

Актер также отметил, что организаторами фестиваля театров Дальнего Востока проделана огромная работа, и он действительно получился.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

- Он показал, что театральное искусство на Дальнем Востоке существует, развивается и может конкурировать со столичными театрами. А мы в свою очередь рады, что стали маленькой частью этого события. Хотелось бы пожелать фестивалю дальнейших успехов. Чтобы он продолжал развиваться и расширял свои рамки. Прекрасные спектакли, прекрасные актеры, отличные зрители, - добавил артист.

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

В Хабаровске завершился второй фестиваль театров Дальнего Востока Фото: Елена Кищик

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