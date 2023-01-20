Отомстил за замечание: молодой парень из Магадана набросился на сотрудника таможни при исполнении

Пострадавший заметил недостойное поведение нарушителя Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

19-летний житель Магадана предстанет перед судом за избиение сотрудника таможни. Мужчина сделал замечание парню за распитие алкоголя на крыше. Молодой человек отреагировал агрессивно и теперь понесет ответственность.

Все произошло у здания таможни. Молодой человек вместе с другом залез на крышу пятиэтажки по улице Шандора Шимича. Вместе они распивали алкоголь и взирали свысока на прохожих. Спиртное ударило в голову парню, и он решил устроить шоу: начал крыть матом людей и оскорблять их.

Мимо проходил сотрудник таможни, направляющийся к главному входу в здание, где он работал. Мужчина услышал нецензурные крики и заметил молодых людей на крыше. Он сделал заводиле дуэта замечание и потребовал спуститься вниз. Парень внял замечанию, но лишь на время. Он действительно ушел с крыши, но только для того, чтобы отомстить.

- Злоумышленник зашел в здание таможни и набросился на представителя власти. Он ударил его по плечу и по ногам, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Стародумова, представитель прокуратуры Магаданской области.

Оттащить агрессивного парня помогли коллеги сотрудника. Вместе они его задержали и передали полиции. Подозреваемого теперь осудят. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

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