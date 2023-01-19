Хранил свои секретики: пенсионер осужден за дерзкое преступление в Хабаровске

Мужчина на семь лет отправится в колонию строгого режима Фото: Иван ВИСЛОВ

Неординарная ситуация произошла в одной из квартир в Хабаровске в мае 2022 года. 70-летний пенсионер занял у своего 47-летнего товарища 50 тысяч рублей на собственные нужды, но вернуть вовремя не сумел. Разгневанный мужчина наведался к должнику в гости.

Оба мужчины знали тайну, которая была в стенах квартиры пенсионера - в ней незаконно хранился пистолет, который достался ему от отца. Раритетный Тульский Токарев не был зарегистрирован.

- Потерпевший знал о том, что оружие находится в квартире нелегально, и пригрозил рассказать об этом в правоохранительные органы, если мужчина не вернет деньги в ближайшее время, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Словесный конфликт не был исчерпан, поэтому пенсионер достал хранившийся у него пистолет и пять раз выстрелил в своего кредитора.

- Пулевые ранения пришлись на брюшную полость и грудную клетку. Два из них были смертельными. Потерпевший скончался на месте.

Осознав содеянное, пенсионер запаниковал и позвонил жене, чтобы та вызвала сотрудников полиции. В квартиру приехала дочь, обнаружила бездыханное тело оппонента своего отца и обратилась в правоохранительные органы.

После проведенных экспертиз и сбора доказательной базы дело по статье «Убийство» было передано в Железнодорожный районный суд. Ранее не судимый житель Хабаровска полностью признал свою вину. Ближайшие семь лет пенсионер проведет в колонии строгого режима.

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