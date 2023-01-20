«Убил моего кота за несколько секунд»: пес загрыз домашних животных в квартирах Магадана

Семья до сих пор не может отойти от шока после этого случая Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

На ужасающем кадре, появившемся на днях, кровавая расправа над котом. Устроил ее бродячий пес, проживавший в микрорайоне Пионерный в Магадане. Эту историю предало огласке ИА «Весьма», куда и обратились жильцы многоэтажек. От зубов животного пострадало не одно домашнее животное, а жители были перепуганы, ведь в любой момент он мог напасть и на человека. Именно так и случилось, но позднее.

КРОВАВЫЙ ЧЕТВЕРГ

Местные давно поговаривали, что бродит по округе слишком наглый пес, в дом пытается ломиться, но большинство даже не было в курсе. До 12 января тревогу особо не били, пока не произошел шокирующий случай. В тот день 29-летняя жительница одного из домов Ирина возвращалась после работы около 17:00. Она вышла из машины, и к ней прибилась собака. Девушка их не боится, поэтому спокойно пошла к себе в квартиру. Пес увязался следом, но жительница не придала этому значения, решив, что он ждет угощения и потом сам убежит.

Ирина поднялась к себе, начала открывать дверь, и тут собака резко вбежала к ней в квартиру, сбив девушку с ног. Она так растерялась, что не сразу поняла, что произошло. Пока не увидела кровавые следы по всей кухне.

- У нас жили кот Хрюша и кошка, его мама. Они нас обычно встречали у порога с работы. В этот раз было так же, и пес моментально вцепился в Хрюшу, а кошка убежала в подъезд, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина, пострадавшая.

Ирина в отчаянии побежала стучать по соседям, надеясь на помощь. Дома была лишь одна знакомая, которая и зашла с девушкой в квартиру, где они нашли умирающего кота. Над животным навис пес, с морды которого капала кровь. Ирина схватила кошку и заперлась с ней в ванной, к собаке подходить она боялась.

- Я написала в общедомовой чат с просьбой о помощи. Тогда пришел парень и вытащил пса на улицу. Я позвонила мужу, и он помчался домой. Мы позвонили в ветклинику, чтобы кремировать кота. Хрюша к тому времени уже умер. Он боролся до конца и пытался вырваться от пса, но, к сожалению, не смог.

Позднее Ирина и узнала у соседей, что буквально за три часа до этого пес убил еще одну кошку в другой квартире. Собаку в дом пустил ребенок. Ту кошку помогли кремировать волонтеры. Еще одна кошка шотландской породы пострадала при тех же обстоятельствах 15 числа.

Другая пострадавшая кошка Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

ПОТЯНУЛСЯ СЛЕД

Ирина рассказала, что они до сих пор не могут отойти от случившегося. Хрюша жил с ними семь лет с самого момента рождения. Их ребенок был очень привязан к коту, а теперь его просто нет. Необычное имя питомец получил из-за особенности: у него был короткий, завернутый как у поросенка, хвост. Мама Хрюши, уцелевшая кошка, до сих пор пребывает в шоке и прячется по углам квартиры после произошедшего.

- Многие злые люди начали писать, что, мол, как это так, пес в квартиру ворвался, быть такого не может. Я сама была в шоке и никак не ожидала, что такое может произойти. Я и представить не могла, что все случится так стремительно, за долю секунды. Поэтому люди просто не понимают, о чем говорят. Когда мой муж в тот день приехал домой, эта собака к нему подошла на улице. Он сразу понял, что это она, потому что вся шерсть была в крови нашего Хрюши.

Как только Ирина начала бить тревогу и рассказывать, что произошло, выяснилось, что она далеко не первая, к кому наведался непрошенный гость. Жильцы начали писать в мэрию и полицию, чтобы решить эту ситуацию. Все боялись, что пес кинется на человека, а потом это и произошло. Одна из хозяек, к которой вломилась собака, пыталась защитить свою кошку. За это она получила несколько укусов и теперь вынуждена проходить лечение.

Травмы женщины, спасавшей кошку Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

ИЗОЛЯЦИЯ

Последний раз пса видели 15 января у местной шашлычной. Он сидел на снегу, подходил к людям и дружелюбно вилял хвостом. А уже 16 января он исчез с улиц Пионерного.

- В ходе проверки участковые уполномоченные поймали указанную собаку. В настоящее время пес находится в приюте для бездомных животных, - рассказал «КП» - Хабаровск» Руслан Гарьюнг, представитель УМВД России по Магаданской области.

Пес сейчас живет в питомнике на Новой Веселой вместе с сородичами в вольере. Всего в единственном на весь город приюте проживает 360 собак и 100 кошек.

- Шикарный пес, очень ласковый. Такая ситуация - да, действительно была. Но мы поддерживаем связь с одним из пострадавших жильцов того дома. Сейчас пес не проявляет никакой агрессии ни к кошкам, ни к людям. Я не могу сказать, почему такое случилось, может, инстинкт сыграл, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Катеринич, владелица приюта в Магадане.

Такой расклад вещей устраивает пострадавших от лап и зубов пса. Они боятся лишь одного: что его кастрируют и вновь выпустят на улицы.

- Мы не хотим, чтобы получилось, как в прошлом году, когда мужчине пришлось застрелить собаку, напавшую на его сына. Мы не хотим, чтобы до такого дошло. Нам и пса жалко, но нашего кота никто не вернет уже. А что если следующим ребенок будет? Если она опасная, ее нельзя выпускать на волю. И мы не хотим, чтобы, как обычно, по соцсетям все погудели, а потом забыли, - сказала Ирина.

Девушка объяснила, что хочет лишь, чтобы на это происшествие обратили внимание и взяли эту проблему на контроль. На компенсации она не рассчитывает, хотя в квартире теперь придется делать ремонт: пострадали обои и ковры. То, что действительно было дорого их семье, уже не исправят никакие деньги, ведь семья лишилась своего любимца Хрюши. Эту потерю им уже не восполнить.

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