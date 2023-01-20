Так похожи, что хочется заговорить: администратор питерского музея восковых фигур рассказал про изнанку бизнеса

На выставке можно пожать руку самому Гарри Поттеру Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

История современной экспозиции музея восковых фигур уходит в 1990-й год. Тогда команда из скульпторов, художников и историков Санкт-Петербурга отправилась в лондонский музей мадам Тюссо за опытом зарубежных коллег. После Англии они открыли выставку в Санкт-Петербурге, составленную из 25 фигур от Петра Первого до первого президента России. Также в ней были некоторые русские писатели и поэты. Однако ожидания россиян тяготели и к западным лицам. Так, в коллекции музея со временем появились Майкл Джексон, Эйнштейн, Барак Обама и даже персонажи с уродствами. По словам администратора выставки, лондонцы тоже кое-чему научились у них.

Майкл Джексон и Фредди Меркьюри встали рядом Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Джексон получился очень эмоциональным Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Нашими мастерами была разработана уникальная рецептура воска. Добавили несколько химических компонентов, которые помогают выдерживать воск при температурах от -40 до +40 градусов. В России также впервые стали использовать технологию впаивания волос, которую переняли западные мастера. До этого они использовали парики, - поделился с «КП» - Хабаровск» Александр Еремин, администратор выставки.

Щетина Жана Рено как настоящая Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

ЭТО НЕ ПРОСТО КУКЛЫ

Каждая фигура - результат серьезной научной проработки психологов, историков, художников, скульпторов и других специалистов. Персонаж создается не только по мотивам внешнего облика, но и по уникальному мгновению, в котором его запечатлели. Цель - уловить присущую ему эмоцию, воссоздать мимику, взгляд и проявить неповторимость характера. В коллекции музея герой тоже оказывается неслучайно.

Место нашлось и Николаю Валуеву Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Персонажа для выставки выбирают психологи. Они подбирают таких людей, кто был бы интересен и детям, и подросткам, и взрослым. Сейчас в основном это медиаперсоны, какие-то популярные личности, которые интересны всем. Раньше у выставки был больше исторический характер.

ЭТО ЗНАК

В основном на изготовление одной фигуры уходит не менее полугода. После сбора информации начинают отливать части тела, воссоздавать морщинки, ногти, складки кожи, волосы и другое. Однако иногда процесс останавливается на первых этапах.

- В середине 2000-х мы собирались сделать выставку по мотивам картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» - на ней изображены Иисус Христос и апостолы. Скульпторы говорили, что как только они отольют головы, так на следующий день они трескаются. Мистика или нет, не знаю. Может быть, в самой технологии дело, но в итоге выставку готовили четыре года.

Есть и совершенно неожиданные персонажи Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

КРИТИКА - НАШЕ ВСЕ

Самые строгие судьи - посетители, ведь они критикуют внешнюю схожесть фигур с реальными людьми. С историческими лицами проще, потому что они изображены только на картинах, а вот к более современным персонажам придираются.

Среди фигур можно встретить первого президента России Бориса Ельцина Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Нынешний глава государства Владимир Путин на выставке стоит рядом с третьим президентом России Дмитрием Медведевым Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- У нас даже история была во Владивостоке. Выходит женщина, говорит: «Слушайте, ну Высоцкий вообще у вас не удался. Если б не было таблички, я б так и не догадалась, что это он». В то же время проходит мужчина и говорит: «Высоцкий классный, я был на его концерте, когда тот был во Владивостоке, а потом мне довелось лететь с ним рядом в самолете до Москвы. Я его вот таким и запомнил, один в один». Они, кстати, потом ушли и спорили, похож он или не похож. У нас даже семьи приходят и спорят, похож или нет.

Фигура Владимира Высоцкого вызывает споры Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Музей восковых фигур объездил все крупные города России. Для безопасности кукол разбирают по частям и затем воспроизводят по приезде. Путешествуют фигуры на поездах, машинах и даже кораблях, в зависимости от пункта назначения. Администратор говорит, что разбор восковых тел жутковатый. Создается впечатление, что держишь в руках голову настоящего человека. Видимо, поэтому Александр иногда и сам с ними разговаривает.

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