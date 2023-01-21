Это фейк: власти Хабаровска прокомментировали ситуацию с «воспарившим» под потолком кондуктором

Видеоролики оказались сфабрикованными Фото: скриншот с видео

Накануне в сети разошлось видео с забравшимся на верхние поручни кондуктором. Очевидцы сообщали, что действие происходило в автобусе 25 маршрута в Хабаровске, а кондуктор таким образом собирал плату за проезд. Инцидентом тут же заинтересовались городские власти и начали проверку информации. Как стало известно «КП» - Хабаровск», на предприятие перевозчика выехали специалисты.

На ролике находчивый мужчина забрался на верхние поручни в автобусе. С пояса у него свисал предмет, похожий на терминал для оплаты по карте. Пассажиров в этот момент в кабине было много, вероятно, так кондуктор пытался не упустить ни одного «зайца». Людям такое поведение не понравилось, одна из пассажирок призвала кондуктора к здравому смыслу, отметив, что он может упасть и покалечить кого-то из людей.

- Перевозчик не подтверждает, говорит, что это фейк, - сообщили «КП» - Хабаровск» в управлении транспорта, промышленности, связи хабаровской администрации.

Помимо «воспарившего» кондуктора жители города разместили видео, где видно, что в 25 автобусе разбито заднее окно. На кадрах заметен номерной знак. Хабаровчане утверждали, что тот самый «паук-кондуктор» лазил под потолком как раз в этом автобусе. Информацию в управлении также опровергли.

- Автобус с номерным знаком АВ 391 работает на маршруте в штатном режиме. Стекла у него целые. Это какое-то старое видео. Прямо сейчас он ездит. На видео, которое разошлось в сети, выбито стекло. А на том видео, которое предоставил перевозчик – целое, обтянуто пленкой, причем видно, что пленка уже старая, а значит, ее наклеили давно, и сомнений нет, что это тот же самый автобус, а видео в сети, видимо, было сфабриковано, - рассказали редакции в управлении.

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