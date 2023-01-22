Женщина погибла, пятилетний ребенок пострадал: страшная авария произошла в Хабаровске

Последствия аварии Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Транспортная развязка на Ленинградской снова стала местом страшной аварии. В ДТП пострадали пять человек, среди которых был и пятилетний ребенок. Женщина-водитель, по вине которой произошло столкновение, скончалась на месте.

Тойота Приус после столкновения Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

21 января в 19:23 49-летняя женщина на Тойоте Приус выехала на встречку. В этот момент навстречу ехал автомобиль Тойота Хайс. Две машины врезались, и последствия оказались ужасными. Автомобили разлетелись по дороге, их кузова смялись в груду металла.

Последствия аварии Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Травмы получили пять человек, в том числе один несовершеннолетний, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровску.

Женщина, которая была за рулем Приуса, скончалась на месте. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сработали подушки безопасности Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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