Женщина погибла, пятилетний ребенок пострадал: страшная авария произошла в Хабаровске

Последствия аварии
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Транспортная развязка на Ленинградской снова стала местом страшной аварии. В ДТП пострадали пять человек, среди которых был и пятилетний ребенок. Женщина-водитель, по вине которой произошло столкновение, скончалась на месте.
Тойота Приус после столкновения
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
21 января в 19:23 49-летняя женщина на Тойоте Приус выехала на встречку. В этот момент навстречу ехал автомобиль Тойота Хайс. Две машины врезались, и последствия оказались ужасными. Автомобили разлетелись по дороге, их кузова смялись в груду металла.
Последствия аварии
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
- Травмы получили пять человек, в том числе один несовершеннолетний, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровску.
Женщина, которая была за рулем Приуса, скончалась на месте. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сработали подушки безопасности
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
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