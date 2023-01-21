Зажевало рукав и раздавило ногу: рабочий умер после тяжелой травмы в Хабаровске

Мужчина отчаянно старался выдернуть спецодежду из станка, но опускающийся пресс раздавил ему ногу Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Жуткие кадры облетели хабаровские соцсети. На них рабочий одного из местных предприятий застрял в станке. Мужчина пытался выбраться, но не успел. Происходящее попало на видео.

По предварительным данным, 51-летний мужчина не имел опыта работы с прессом ля пакетирования металла. Однако 12 января его все же поставили ко станку. В какой-то момент, судя по кадрам, у рабочего зажевало рукав. Мужчина отчаянно старался выдернуть спецодежду из станка, но опускающийся пресс раздавил ему ногу.

- Все, сознание потерял, - говорит закадровый голос.

Рабочего госпитализировали. Врачи боролись за жизнь серьезно травмированного мужчины, но спасти его не смогли. Хабаровчанин скончался от полученных ранений. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

- Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до четырех лет колонии.

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