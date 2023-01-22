Малыш из сумки: семейство кенгуру ждет пополнение в зооцентре Комсомольска

Мама Крошка Ру вместе со взрослой дочкой и маленьким детенышем. Фото: зооцентр «Питон»

Счастливые новости появились в зооцентре «Питон» в Комсомольске. Пара кенгуру Феликс и Крошка Ру ждут малыша. Это будет уже третье потомство семьи сумчатых.

О беременности Крошки Ру стало известно сотрудникам центра, когда они заметили характерное шевеление в ее сумке. Как сообщили в «Питоне», до этого момента сказать что-то однозначно было нельзя.

- Если все пройдет хорошо, малыш родится в следующем году. Беременность у кенгуру длится около 13 месяцев. И только через три месяца подросший ребенок начинает показываться из сумки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон».

Сейчас папу-кенгуру Феликса отсадили в другой вольер, чтобы маме было комфортнее выращивать потомство в большом пространстве. Крошка Ру проживает в специальном домике, посмотреть на нее посетители могут через стеклянное окошко.

Домик кенгуру Фото: зооцентр «Питон»

Первый раз кенгуру родила девочку в 2021 году, а уже через год у них появился сын. Оба ребенка проживают в других зооцентрах страны. Во время беременности специалисты усиливают контроль за здоровьем Крошки Ру, разрабатывают ей отдельный сбалансированный рацион. В основном кенгуру питаются в зооцентре овощами и фруктами: картофелем, яблоками, пекинской капустой и другими.

Дети Крошки Ру Фото: зооцентр «Питон»

СПРАВКА «КП»

Кенгуру – австралийское сумчатое млекопитающее. В неволе продолжительность жизни животных – около 20 лет. Травоядные кенгуру размножаются раз в год, обычно сразу после рождения предыдущего потомства. В организме самок есть специальная складка кожи – мешочек, где детеныш завершает послеродовое развитие. Когда малыш показывается из сумки и покидает ее, он развивается и учится, как все остальные млекопитающие.

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