Нашли лишь два обугленных тельца: чудовищный пожар унес жизни детей в Амурской области

Возгорание случилось ночью Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В ночь на 22 января в селе Павловка произошел крупный пожар в деревянном доме. В огне погибли двое детей, их бабушка получила ожоги. За дело взялись следователи.

Огонь вспыхнул в доме около трех часов ночи. В тот момент внутри находилась бабушка с двумя внуками возрастом 13 и 14 лет. Дедушка в тот момент находился в другом строении на той же территории. Эксперты до сих пор не знают, как произошло возгорание, но пожар вспыхнул в считанные секунды, и огонь полностью охватил деревянный дом. Из-за того, что в МЧС позвонили поздно, пламя распространилось по всему строению, горели все комнаты.

На месте работают специалисты Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

- В тушении пожара было задействовано 13 сотрудников и четыре единицы техники. Внутри были обнаружены двое погибших детей, а также двое пострадавших с ожогами второй и третей степени, - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

Бабушка погибших получила сильнейшие травмы, мужчина был дальше от огня, поэтому обгорел меньше. Оба они в настоящее время проходят лечение в Белогорской больнице.

Так здание выглядит после проливки Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели несовершеннолетних. На родственников детей завели уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум лицам.

- Установлено, что дети воспитывались у дедушки с бабушкой и проживали вместе с ними, так как родители ограничены в родительских правах, - рассказали в СУ СКР по Амурской области.

Сейчас следователи вместе с экспертами продолжают осматривать руины бывшего дома семьи. Назначены несколько судебных экспертиз, которые установят, что стало причиной происшествия, и кто виноват в гибели детей.

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