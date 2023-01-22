Пошли к соседям и остались без дома: огонь уничтожил деревянное здание в Биробиджане

За час обгорели вещи, техника, стены и крыша Фото: Николай ХИЖНЯК

В Биробиджане произошло возгорание в деревянном жилом доме на Ленинградской. В это время жильцов не было на месте, и никто не пострадал. Однако здание осталось непригодным для проживания.

Огонь вспыхнул в доме 21 января около 14:00. Семьи внутри не было, они ушли в гости к соседям. Покидая жилье, они не выключили обогреватель из розетки. С него-то и началось возгорание.

Семья возвращалась домой, когда увидела, что их дом охвачен пламенем. Они позвонили сотрудникам МЧС, которые оперативно потушили возгорание. Спасти вещи не удалось, также, как и документы. Пожарные достали из дома обгоревший паспорт по просьбе семьи.

- Причину возгорания установила пожарная инспекция, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пожарные пролили сгоревший дом и вытащили оттуда сломанную технику. Холодильник и микроволновка были уничтожены огнем. Жильцы вынуждены временно жить в другом месте.

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