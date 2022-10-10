Серия без поражений закончилась: «СКА-Хабаровск» проиграл «Рубину»

«СКА-Хабаровск» проиграл «Рубину» со счетом 1:2 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Воскресный морозный и дождливый день был украшен матчем 13-го тура Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал гостей из Казани на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Дальневосточники сделали выводы из предыдущего поражения в Кубке России и выставили на игру боевой состав. Голкипер Владимир Сугробов продолжает пребывать в лазарете с серьезной травмой и место в «рамке» занял не менее опытный Евгений Помазан. Чтобы поднять дух своему партнеру, армейцы перед матчем вышли в футболках с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Первые десять минут команды пытались разогреться, делая забросы то к одним воротам, то к другим. На 12-ой минуте горячее оказались гости. Убежав от соперников, трое игроков «Рубина» создали опасный момент. Полузащитник Игорь Горбунов с правого фланга вывел Олега Иванова на убойную позицию и тот не промахнулся, пустив мяч в ближний угол - 1:0. Дожать соперника до перерыва подопечным Романа Шаронова не удалось.

Обоюдно острый футбол продолжился и во второй половине встречи. Начатая позиционная атака «СКА-Хабаровск» была прервана на 61-ой минуте. Михаил Гащенков, получив мяч, вошел в штрафную зону и был сбит соперником. Не долго думая, главный арбитр указал рукой на одиннадцатиметровую отметку. Бить пенальти вызвался полузащитник Илья Петров. Ему без труда удалось переиграть вратаря, отправив мяч в противоположный угол.

Сравняв счет, хабаровчане раскрепостились и начали действовать более открыто. Не отставал от темпа и «Рубин». Более удачливыми оказались гости. На 88-ой минуте навес с края штрафной нашел своего адресата в лице уже отличившегося Олега Иванова. Удар головой отправил мяч в штангу. Но неудачный рикошет отправил снаряд за линию ворот - 2:1.

В добавленное время даже Евгений Помазан подключился к финальному штурму ворот «Рубина», но оборона гостей оказалась неприступна.

- Результат в игре всегда непредсказуем, но единственное, что могу сказать, мне не стыдно за игру моей команды, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровск».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«СКА-Хабаровск» в дерби уступил «Динамо-Владивосток»

«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо-Владивосток» в рамках Кубка России (подробнее)

«СКА-Хабаровск» и «Волга» разошлись миром

Команды не отметились забитыми голами в 12-м туре (подробнее)

Опробовали новый газон на стадионе: «СКА-Хабаровск» одолел «Кубань» на своем поле

«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань» со счетом 2:0 в Хабаровске (подробнее)