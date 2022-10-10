Попасть в Таиланд прямыми рейсами по-прежнему нельзя Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Жители краевой столицы, наверное, уже и забыли, что такое доступный отдых на курортах Королевства Таиланд. Ведь прямых рейсов из Хабаровска давным-давно нет. Но с 1 октября страна отменила обязательное наличие сертификатов о вакцинации или результатов тестов на ковид. Эти новости подстегнули любителей пляжного отдыха искать туры, чтобы скоротать холодные осенние деньки под тропическим солнцем.

- Хабаровчане очень интересуются данным направлением. Но сейчас позволить отдохнуть себе там могут не многие. У людей пропадает желание после того, как узнают стоимость и маршрут, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Действительно, билеты выходят отнюдь не дешевыми. И тут есть два варианта: лететь дешевле, но долго, и дороже, но с меньшим количеством пересадок. В первом случае время в пути составит более двух суток через Екатеринбург, Москву, Ташкент, Куала-Лумпур и, наконец, Пхукет. Цена такого удовольствия на одного пассажира составит около 70 тысяч рублей. Во втором стоимость билетов перевалит далеко за 100 тысяч рублей. Маршрут из Хабаровска будет пролегать через Москву. Зато вылет в Таиланд без пересадок.

- Сейчас туроператоры бронируют билеты через Москву, Иркутск и Алма-Ату. Также прорабатываются варианты с рейсами из Владивостока в Лаос.

Также жители краевой столицы могут рассмотреть варианты заграничного отдыха с вылетом из Иркутска. Авиакомпания S7 уже анонсировала прямые перелеты. Время в пути составит чуть более 10 часов. Однако необходимо заранее позаботиться о билетах до Иркутска, чтобы иметь запас времени для регистрации на другой рейс.

- Туристическая отрасль Дальнего Востока мгновенно отреагировала и подготовила пакетные предложения для отдыхающих с вылетом из Иркутска.

Ранее правительство Хабаровского края прорабатывало вопрос о прямом авиасообщении с Таиландом и Вьетнамом. Однако все переговоры упираются в открытие нового терминала международного аэропорта Хабаровска, которое должно состояться в 2023 году.

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