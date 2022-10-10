Куда пропадают люди: семь странных исчезновений произошло за месяц в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС ведут непрерывные поиски Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На реках и в лесах Хабаровского края все чаще стали пропадать люди. За последний месяц здесь организовали уже семь поисковых операций. К каким-то из них привлекали авиацию, исследовали местность с воздуха, к другим присоединялись волонтеры и местные жители, а кое-где на помощь вызывали даже сотрудников Главного управления МЧС России. К несчастью, не все поиски дают желаемого результата – чаще всего спасатели обнаруживают уже тела погибших рыбаков.

Он уехал на рыбалку несколько дней назад и до сих пор не вернулся, не вышел на связь, я не знаю, что делать. Их лодка перевернулась, его унесло течением, но я чувствую и верю, что он жив. Пожалуйста, помогите найти его! – такие формулировки для правоохранителей далеко не редкость. Мужчины уходят на промысел, забывая об элементарных правилах безопасности, а в итоге – погибают или пропадают без вести.

Как рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе краевого МЧС, в осеннее время по большей части пропадают рыбаки. В августе часто блуждают в лесах грибники, а недавно в тайге потерялся шишкарь.

- Действительно, сейчас участились случаи пропажи людей в природной среде, и чаще всего на водоемах. Практически все из последних семи случаев – это водоемы. Только один случай был, где пропал шишкарь, и еще один – где пропал сборщик дикоросов. Это происходит из-за элементарного несоблюдения требований безопасности: выход на реку в темное время суток, некоторые говорили, что лодка наткнулась на препятствие, перевернулась, а также, рыбаки пренебрегают средствами защиты, например, не надевают спасательные жилеты.

Последнее сообщение о пропаже человека поступило в краевое МЧС утром 10 октября от отдела полиции по Комсомольскому району. Двое мужчин отправились на реку, сплавлялись на резиновых лодках, как вдруг лодка одного из них наткнулась на корягу и перевернулась. Мужчину унесло течением, приятель сам найти его не смог. На реку Саласу в районе посёлка Ягодный отправили вездеходную технику и начали поиски. Пока информации о результатах поисков нет.

Помимо этого идут поиски двух рыбаков на реке Горин в Солнечном районе. За сутки спасатели обошли почти 10 километров местности, но мужчин так и не нашли. Всего же с начала поисков при помощи полиции и волонтеров было обследовано 277 километров. Поиски еще в трех районах края пока приостановили.

Один из этих случаев все же дал хоть какие-то результаты: в Хабаровском районе жители села Томского нашли резиновую лодку, принадлежавшую пропавшему здесь мужчине. Остальные два случая – пропажа рыбаков в районе имени Полины Осипенко и в Вяземском районе остались безрезультатными.

Как говорит Екатерина Потворова, представитель краевого МЧС, элементарные правила безопасности – спасательный жилет, например, могут спасти жизнь человеку в критической ситуации. Поэтому пренебрежение такими правилами чревато.

- Не знают речку, выходят ночью, пренебрегают правилами личной защиты – это три основные причины, по которым люди попадают в чрезвычайные ситуации.

Бывает, что рыбаки злоупотребляют алкогольными напитками и отправляются покорять реки, что тоже часто приводит к бедам. Такая безответственность играет против всех, люди пропадают, тонут, погибают, а родственники, пытаясь всеми силами отыскать их, в итоге остаются безутешны.

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