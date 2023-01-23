Рискуя жизнью, бросился в ледяную реку: инспектор ДПС спас провалившуюся под лед девушку на Колыме

Патрульные совершили героический поступок и спасли жизнь человеку Фото: скриншот с видео

История героического спасения девушки произошла накануне в Магаданской области. В жуткий мороз она оказалась в ледяной воде реки Магаданки. Инспектор ДПС, не раздумывая, бросился на помощь колымчанке. Девушку забрали медики, а с полицейским все в порядке.

Мгновенная реакция и спасенная жизнь

Двое инспекторов ДПС и подумать не могли, что морозная зимняя ночь закончится для них купанием в ледяной реке. В этот день они дежурили, патрулировали город. На улице Право-Набережной произошло дорожно-транспортное происшествие, полицейские принялись оформлять аварию, как вдруг заметили в зеркало заднего вида престранную ситуацию. Девушка взобралась на ограждение на мосту. Патрульные, не раздумывая, бросились к ней, однако девушка успела упасть.

К счастью, она не разбилась, высота моста небольшая, однако покинуть лед колымчанка не спешила. Инспекторы побежали под мост - девушка просто бродила по льду.

- Мы попытались поговорить с ней и вразумить не совершать необдуманных действий. Неожиданно под девушкой провалился лед, и ее начало уносить течением, - рассказывает Дмитрий Баркун, инспектор ДПС взвода №1 ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Рискуя собственной жизнью, Дмитрий бросился в воду, ему удалось добраться до девушки и зацепить ее. Патрульный стал тащить колымчанку к берегу, где его подстраховывал командир взвода Дмитрий Теплов. Он попытался вытянуть девушку из воды, но сам тоже провалился под лед. Полицейские все же справились, пострадавшую они вытащили на проезжую часть и выбрались сами.

- Мой напарник сообщил о случившемся в дежурную часть ГИБДД, через несколько минут приехал экипаж скорой помощи и оказал медицинскую помощь девушке, - говорит Дмитрий Баркун.

Действие разворачивалось в 2:00 на мосту над рекой Магаданка, на улице в это время стоял сильный мороз, градусник показывал около 30 градусов со знаком минус. Однако ни морозная погода, ни ночное время суток не помешали полицейским совершить героический поступок, и их мгновенная реакция и профессионализм помогли спасти жизнь девушки.

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