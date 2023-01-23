Могла быть беременной: браконьеры убили изюбриху в Хабаровском крае

Животное транспортировали из леса на санях Фото: скриншот из видео

Сотрудники заповедника Большехехцирский в Хабаровском крае во время объезда нашли умирающую самку изюбря. Ей в заднюю часть тела выстрелили браконьеры. Животное лежало на снегу и не могло встать. Ранее сообщалось, что животное - самка лося, эту информацию «КП» - Хабаровск» опровергли, уточнив, что самка - изюбрь. Это восточноазиатский вид благородного оленя, считающийся самым крупным в регионе.

Инспекторы написали волонтерам с просьбой о помощи. На место недалеко от поселка Хехцир приехали несколько десятков неравнодушных граждан. Они помогли погрузить изюбриху на сани, прикрепленные к снегоходу.

- Животное вывозили из леса сотрудники заповедника совместно с дирекцией «Заповедного Приамурья» на своей технике. Руководство благодарно неравнодушным гражданам за помощь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Задача перед спасателями стояла непростая. Самка оказалась окружена сугробами на внедорожье, поэтому люди копали траншею лопатами. Израненное животное смогли вывезти из леса. Она пролежала там с ночи, истекая кровью.

- Волонтерам сообщили, что ветеринарные клиники не могут принять таких животных. Животное поместили в сарай и нашли ветеринара. Затем на место должен был приехать сотрудник реабилитационного центра для транспортировки, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Несмотря на огромные усилия всех причастных к спасению, аккуратную транспортировку и помощь специалистов, самка погибла в помещении, куда ее временно поместили. Ранее в соцсетях утверждалось, что она была беременна. Инспекторы не подтвердили этот факт, сказав, что доподлинно это неизвестно. Как объяснили «КП» - Хабаровск» в «Заповедном Приамурье», рана изюбрихи была слишком серьезная, и при таких выстрелах выжить животному практически невозможно.

В данный момент расследованием смерти самки от рук браконьеров занимаются правоохранительные органы. Они проведут экспертизы и будут искать причастных к смерти животного в заповедной охранной зоне.

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