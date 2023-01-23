Помещен на карантин, пока не найдут семью: стала известна судьба пса, убивавшего домашних кошек в Магадане

Собаку доставили в приют Фото: УМВД России по Магаданской области

Пса, убившего несколько кошек в квартирах жителей Магадана, поместили в приют. На его отлов выезжала Наталья Беднячук, участковая уполномоченная, а также кинологи. Собаку поместили на карантин, ей ищут дом.

Пса отловили в квартире пострадавшей семьи Фото: УМВД России по Магаданской области

Огласке историю предали жильцы микрорайона Пионерный, рассказавшие о чудовищных происшествиях с их домашними питомцами. Выяснилось, что бродячий пес заходил в подъезды за людьми, а затем врывался к ним в квартиры, загрызая кошек.

Кошка Соня Фото: предоставлено героем публикации

- 12 января эта собака зашла к нам в квартиру за моим ребенком. На его глазах собака загрызла нашу восьмилетнюю кошку Соню. Ребенок до сих пор пребывает в шоке после произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валерия, жительница Магадана.

Пес над убитым котом Хрюшей Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

Сразу после убийства Сони этот же пес зашел в квартиру за еще одной жительницей Ириной. Там он убил ее семилетнего кота Хрюшу. Девушка еле успела спасти вторую кошку, которая убежала от опасности в подъезд.

Соседи рассказали «КП» - Хабаровск», что таких случаев было минимум четыре, пока в дело не вмешалась полиция, сотрудники которой изъяли пса. 16 января, после последнего убийства еще одной жертвы, собаку отловили и разместили в единственном на весь город приюте на Новой Веселой.

Кошка, которую пес укусил 16 января Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

- Пес помещен на карантин, мы ищем ему новый дом. В приюте он ведет себя очень спокойно, никакой агрессии ни к людям, ни к другим нашим подопечным не выражает, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Катеринич, владелица приюта.

Жители боятся, что собаку кастрируют и выпустят на улицу. Они не хотят, чтобы такая история повторилась вновь, ведь кроме животных пострадала и женщина, пытавшаяся спасти свою кошку.

Травмы хозяйки убитой кошки Фото: предоставлено редакции ИА «Весьма»

- Помните, что зачастую в случаях нападений животных виноваты сами люди, которые регулярно прикармливают бездомных собак. Звери лишь повинуются инстинктам, не отдавая отчета своим действиям. Причины их агрессии могут быть различны - голод, страх, предыдущий негативный опыт, - сказала Наталья Беднячук, лейтенант полиции.

Люди подтвердили, что пес намеренно нападал только на кошек. Когда он жил на улице, то не пытался кусать людей, а после убийства Хрюши подошел к мужу Ирины, виляя хвостом, весь в крови его кота. Ломать голову, почему собака убивала животных, можно долго. Жильцы лишь стараются забыть этот случай и выражают надежду, что собаку вновь не выпустят бегать по улицам после прохождения программы ОСВВ.

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