По колено в грязи, по уши в саже: лучший дознаватель госпожнадзора Хабаровского края рассказал о нюансах профессии

Сергей Каюков считывает пожары и выясняет причины возгораний уже три года Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дознаватели – это именно те люди, которые первыми узнают, что произошло, по какой причине случился пожар и кто в этом виноват. А еще, это именно они проводят доскональное исследование сажи, обугленных предметов, и могут восстановить всю картину происшествия с момента возгорания. В прошлом году лучшим в своей профессии стал дознаватель из города Амурска – Сергей Каюков.

Сотрудник МЧС в профессии всего три года, но за это время он успел наработать большой опыт и теперь буквально считывает пожары взглядом. По словам самого дознавателя, это сложная профессия и серьезно отличается от специфики тех дознавателей, что работают в полиции. Здесь мало знать законы, нужно еще и пожарную безопасность изучать.

Специалист стал лучшим дознавателем в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Дознаватель по пожарам общается больше не с преступниками, виновниками возгораний, а общается с пожаром. Приезжая на место происшествия помимо опроса потерпевших, очевидцев, свидетелей, ты опрашиваешь пожар по-своему. И насколько ты подготовлен, профессионален, опытен, тем быстрее он (пожар) тебе и откроется. И пожар тебе скажет намного больше, чем люди. Как правило, люди склонны обманывать, а пожар не обманет, - говорит дознаватель.

Сергей Каюков рассказал, что в его профессии особенно важен опыт. Его наставник, который проработал в должности много лет, видел пожары насквозь и сходу понимал, что искать. Помимо этого, у дознавателя должны быть сильные личные качества, стержень. Не многие справляются с такой работой.

- Приходиться работать порой по колено в грязи, с испачканным лицом в саже, да еще зимой, в мороз. Или летом в тайгу поехать на осмотр пожара, куда техника, как правило, не добирается, приходится пешком долго идти. Некоторые думают, надо ли им это, и могут сдаться. Чтобы стать лучшим, никогда не надо сдаваться. Надо идти всегда вперед, - говорит специалист.

Каждый пожар, по мнению дознавателя, отличается от любого другого. Вот, например, в сельской местности работать сложнее – каждый хозяин сразу же говорит, что это был поджог, а виноваты – соседи. Доказать это или опровергнуть трудно, и тогда на помощь приходят как раз экспертизы. В городе такое встречается редко.

Дознаватель говорит, что с пожаром нужно "говорить" Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако здесь есть другой нюанс. Когда пожар случается на крупном предприятии, как это было, например, на лесоперерабатывающем заводе в Амурском районе, происшествие повлекло серьезный ущерб. И тут важно подойти к определению причины особенно ответственно, мало просто ее найти, нужно ее доказать и все это документально подтвердить.

Не менее важна и эмоциональная устойчивость. Когда в пожаре погибают люди, или дети, специалистам необходимо не поддаваться шоку и стрессу, и выполнять работу четко и быстро. Опрашивать людей, хозяев, видеть и сканировать все, что происходит вокруг. Как говорит Сергей, порой в такой ситуации людям не до вопросов, и задача дознавателя найти подход к человеку, иначе позже он может забыть какие-то детали. На вопрос, какой случай из практики запомнился особенно, Сергей назвал самый первый пожар, в котором погибли люди.

- Я тогда еще был стажером, только поступил на службу. Ещё и месяца не прошло. Пожар произошел в поселке Эльбан. Запомнился тем, что не только сгорел дом, но и в нем погибли два человека. Спасся только ребенок, его успели выбросить в окно. Это был мой первый случай с погибшими, - говорит дознаватель.

Сергей Каюков никогда не думал, что пойдет работать в МЧС, планировал служить в правоохранительных органах. Когда выпустился их института, отправился на флот, захотел к морю. После, вернулся в город, искал работу и его позвали в ведомство.

Как отмечает специалист, дознаватель учится непрерывно, буквально на каждом новом пожаре, и будет, наверное, учиться всю свою жизнь.

- Каждый пожар он разный, он по-разному с тобой «разговаривает». Нужно учиться с ним общаться. Это самое главное. Пока ты не научишься «общаться» с пожаром, он тебе ничего не расскажет. Нужно знать, куда смотреть, на что смотреть, когда смотреть, - делится собеседник.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рискуя жизнью, бросился в ледяную реку: инспектор ДПС спас провалившуюся под лед девушку на Колыме

Инспектор ДПС спас провалившуюся под лед девушку на Колыме(подробнее)