Три дня хранил тело в ванной: мужчина украл лабрадора и зарезал его в своем доме в Хабаровском крае

Хозяйка всеми силами пыталась найти любимца семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина потеряла своего пятилетнего лабрадора во время прогулки в Солнечном районе Хабаровского края. Черный пес сорвался с поводка и убежал. Безутешная хозяйка расклеила объявления и сутками искала питомца по улицам. А через три дня люди обнаружили его тело на помойке.

Бегающего по улицам пса обнаружил местный житель. 45-летний мужчина возвращался в восемь утра из магазина. Дома у него была вечеринка, которую он планировал продолжить. Он увидел собаку и подозвал ее к себе. Лабрадор послушно отзывался на все команды, и мужчина решил забрать его себе. Он сказал собаке: «Ко мне», и она зашла вместе с мужчиной в квартиру.

Хозяин дома продемонстрировал всем нового гостя. Остальные повеселились и не придали значения тому, что собака явно была домашней. Псу было скучно в маленьком пространстве, поэтому он бегал от человека к человеку, чтобы на него обратили внимание. В какой-то момент это стало надоедать мужчине, ведь его сожительница была недовольна назойливостью лабрадора. Хозяин квартиры схватил нож и ударил собаку в сердце. Тело он оттащил в ванную. Там оно пролежало три дня, пока не пошел характерный запах разложения. Мужчина решил отнести труп на помойку. Люди обнаружили мертвую собаку на мусорке и бросили клич в соцсетях. Так хозяйка и узнала, что случилось с ее питомцем.

- По указанию прокуратуры края орган следствия завел уголовное дело за кражу. Стоимость собаки по договору купли-продажи оценивалась в 18 тысяч рублей. Виновного обязали выплатить деньги хозяйке лабрадора, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине также назначили обязательные работы сроком на 480 часов. Его признали виновным в похищении пса. Свидетели, видевшие убийство собаки, подтвердили причастность хозяина квартиры к преступлению.

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