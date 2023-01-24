Вложили нож в руки ее любовника: пара зарезала женщину из-за цыпленка и рыбы в Николаевске-на-Амуре

Гости оказались врагами. Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преступная пара предстанет перед судом. По версии следствия, двое сожителей убили знакомую, с которой вместе встречали новогодние праздники. Они избили женщину, ударили 17 раз ножом, а затем подкинули орудие ее сожителю. Все это они устроили ради похищения цыпленка и рыбы из холодильника.

1 января 2022 года 35-летнего мужчину и 27-летнюю женщину пригласили к себе в гости их друзья. Приятели вместе праздновали на улице Орлова в Николаевске, когда гости заметили в холодильнике еду, которую не подали ко столу. Там лежали туши бройлерного цыпленка и амурского осетра (этот вид рыбы запрещен в свободном гражданском обороте - прим. ред.). Заинтересовавшись вкусностями, сожители решили похитить деликатесы, когда настанет подходящий момент.

Пара дождалась, когда 43-летний хозяин квартиры уснет, и пошла к холодильнику. 37-летняя сожительница уснувшего заметила, что воры пытаются украсть курицу и рыбу. Она попыталась помешать гостям и сказала, чтобы они закрыли холодильник и ушли прочь. Пара не послушала женщину и напала на нее.

- Они поочередно нанесли ей не менее 17 ударов ножом в область шеи и тела, а также не менее 12 ударов неустановленным тупым твердым предметом в область лица, тела и конечностей, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Пока женщина умирала, мужчина продолжал класть похищенное в пакет. В это время его подруга зажимала нос и рот хозяйке дома, чтобы та перестала сопротивляться. Уходя, пара положила нож в руку спящего владельца квартиры, чтобы выставить его убийцей.

Мужчина проснулся от стонов и криков женщины и обнаружил ее истекающей кровью. Он позвонил в скорую и полицию. Женщину госпитализировали, но выжить она не смогла, скончалась в больнице от множественных ран. Подставить владельца квартиры паре не удалось, следствие собрало достаточно доказательств вины гостей. Их задержали по горячим следам.

- Мужчину и женщину обвиняют в разбое и убийстве. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело рассмотрят в Хабаровском краевом суде. В настоящее время пара находится под стражей.

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