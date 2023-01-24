«Ой-ой-ой, ДТП какое жесткое!»: массовая авария произошла на Сахалине из-за сильной метели

Даже последствия аварии трудно разглядеть Фото: скриншот из видео

На Сахалине царит непогода. Несмотря на то, что в среднем температура держится от -17 до -20 градусов, в некоторых районах наблюдаются ужасные осадки. Так, ливневый снег привел к жуткой массовой аварии на Новотроицкой трассе.

В кучу смялись не менее семи машин. А очевидцы сообщили «КП» - Хабаровск», что число участников ДТП увеличилось до девяти. Кадрами с места происшествия поделился проезжавший мимо водитель.

На данный момент официальной информации о пострадавших нет. Причина ДТП кроется в ужасной видимости. Из-за сильной метели, которая кажется туманом, участники движения просто не могут увидеть друг друга и заранее притормозить.

Источник с Сахалина сообщил «КП» - Хабаровск», что в данный момент на трассе между селами Троицкое и Новотроицкое полностью закрыли движение для всех видов транспорта. Ограничение сохранится, пока видимость не нормализуется.

- В ближайшие дни в ряде районов ожидается ухудшение погодных условий - резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Призываем водителей по возможности не пользоваться личным автотранспортом, оставить машины в гаражах или на парковках. Но если не обойтись без личного автотранспорта, то необходимо быть очень внимательными на дорогах, - рассказали в УМВД по Сахалинской области.

Еще одно похожее ДТП случилось на улице Объездной в Южно-Сахалинске. Причиной также послужила практически нулевая видимость. В Госавтоинспекции региона просят водителей выбирать низкие скорости во время движения, чтобы не допустить дальнейшего увеличения числа аварий на дорогах в непогоду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Минус на минус плюс не дал: столбики термометров в Хабаровском крае опустились ниже -50 градусов

МЧС по Хабаровскому краю предупредило о самом холодном дне месяца 24 января (подробнее)