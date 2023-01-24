Самые «холодные» термометры края Фото: Telegram/@bigbro_khb

В Хабаровском крае продолжают сохраняться аномальные холода. Школьникам отменили занятия, студентов техникумов также перевели на дистанционное обучение. Остальным приходится доставать самые теплые вещи из гардероба и греться теплым чаем. В регионе наступил самый холодный день месяца. Средняя температура по краю -34 градуса, и это не предел.

Морозы в Хабаровске

В краевой столице 24 января была самая холодная ночь месяца. Ночью столбики термометров показывали от -37 до -39 градусов, днем сохраняется от -29 до -31 градуса. Отсутствие снега характерно для таких сильных морозов, поэтому надеяться на улучшение погоды пока не приходится.

Слева: температура на застекленном балконе, справа: температура на улице днем Фото: Альбина Викторовна/Виктория Бабанина

- Последние два дня на улице совсем холодно. В квартире также заметно похолодало, у нас угловая, продувается с одной комнаты очень сильно. Включаем обогреватели и ждем потепления. Даже кот прячется под одеялами, приходится несладко, - поделилась впечатлениями с «КП» - Хабаровск» Марьяна, местная жительница.

Животным тоже холодно Фото: предоставлено редакции

В МЧС отметили, что пользоваться отопительными приборами стоит с большой осторожностью. Ни в коем случае нельзя оставлять работать обогреватели, когда никого нет дома. Это может привести к серьезному пожару.

Погода в Хабаровском крае 24 января 2023 года

Жители региона делятся фотографиями своих термометров и шутят, что жизнь в регионе можно сравнить с Якутией или Чукоткой, в Хабаровском крае сейчас почти так же холодно.

В южных районах днем погода сохраняется до -30 градусов, ночью - до -41 градуса. В центральных районах минимальные дневные температуры держатся до -36 градусов, ночью - до -48 градусов. На севере столбики термометров показывают до -33 градусов днем и до -40 градусов ночью.

Ухудшает обстановку сильный ветер, из-за которого температура ощущается как -49 градусов. Самый сильный ветер 24 января стоит в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, здесь порывы достигают 20 метров в секунду.

Морозными кадрами делятся жители со всех уголков края Фото: Telegram/@bigbro_khb

Как отогреть машину в мороз в Хабаровске

Автомобилисты уже чувствуют весь ужас от холодов, когда не могут отогреть свой транспорт, замерзший от ночи простоя. Аварии случаются и с общественным транспортом, особенно с трамваями и троллейбусами от перемерзших проводов.

- В такие холода автомобили, оставленные на улице, имеют все шансы замерзнуть. В морозы нужно отогревать машину постепенно, в несколько этапов. Не применяйте паяльные лампы и газовые горелки, это может привести к пожару. Также не стоит утеплять двигатель одеялом, ведь на ткани могут остаться легковоспламеняющиеся жидкости. Лучше использовать специальный теплоизоляционный материал, который крепится к крышке капота, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Люди фотографируют аномальные морозы на память Фото: Telegram/@bigbro_khb

Когда потеплеет в Хабаровском крае

Жителям региона осталось потерпеть два дня. 25 января температуры еще будут держаться на уровне ниже -30 градусов, в среднем до -38 градусов ночью и до -27 градусов днем. 26 января в край придет небольшое потепление.

- Немного повысится температурный фон, и мы уйдем ближе к -30 градусам. До конца недели - по 29 или по 30 число - столбики термометров будут в пределах -30 -32 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Полностью погода придет в норму к концу месяца. Точный прогноз станет известен за три дня до 1 февраля. Если в край придет обещанный циклон, возможны осадки и повышение температуры. А до тех пор остается спасаться теплой одеждой и батареями.

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