Сидите дома: для кого ввели свободное посещение занятий из-за морозов в Хабаровске

Отмена занятий в техникумах Хабаровска была лишь делом времени Фото: Мария ЛЕНЦ

Отмена занятий в школах Хабаровска из-за морозов уже произошла, на очереди студенты. Столбики термометров рухнули ниже -30 градусов и в такой ситуации не всем путь до учебы дается с легкостью. Поэтому некоторым студентам техникумов и колледжей разрешили не ехать на учебу.

Отмена уроков в школах Хабаровска из-за морозов идет уже второй день. Родители учеников сами решают, отпускать ли ребенка на занятия. На уроках в этот период новые темы не проходят.

Отмена занятий в техникумах Хабаровска была лишь делом времени. Учреждения получили письма, где настоятельно рекомендовано организовать свободное посещение студентам первых-вторых курсов. Причем не всех, а тех, кто живет далеко. Если студент не может добраться до учебы или опаздывает, должен сообщить об этом куратору.

- Со студентами третьего-четвертого курса вопрос невозможности или опоздании на занятия решается в индивидуальном порядке. Необходимо также связаться с куратором группы и сообщить о возникшей ситуации, либо довести информацию до администрации учреждения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в минобранауки края.

Мороз в Хабаровске продержится до 25 января. Ни и после этой даты холода будут держаться в районе -30 градусов. Погода в Хабаровске изменится лишь к концу месяца. Морозы уйдут и в регион, предварительно, придет циклон.

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