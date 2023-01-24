На посту в -60 градусов: железнодорожники Дальнего Востока показали, как в нечеловеческие морозы поддерживают работу БАМа

На Дальнем Востоке на станциях, путях и перегонах работа не останавливается Фото: пресс-служба ДВЖД

Дальний Восток оказался во власти жесточайших холодов с температурами, местами доходящими до -60 градусов. В такие морозы, конечно, хотелось бы укутаться в теплое одеяло и не выходить из дома, пока не наступит весна. Но в суровой реальности есть профессии, без которых привычная жизнь будет полностью нарушена. Одна из них - железнодорожники.

Железнодорожники устроили настоящий флэшмоб Фото: пресс-служба ДВЖД

Важнейшие для страны железнодорожные магистрали не могут существовать без людей. На Дальнем Востоке сейчас свирепствуют морозы под -60 градусов. Даже в такие нечеловеческие холода железнодорожники Восточного полигона продолжают стоять на посту.

Работники делятся фотографиями, от которых становится холодно даже под теплым пледом Фото: пресс-служба ДВЖД

- Температуры по всему полигону дороги отличаются от нормы на 10-15 градусов. Рекордный минимум был зафиксирован на станции Беленькая в Амурской области: 60 градусов ниже нуля, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Работа кипит даже при экстремальных -60 градусов Фото: пресс-служба ДВЖД

Иней на шапках и ресницах, раскрасневшиеся от мороза щеки и онемевшие нижние челюсти - все это будни дальневосточных железнодорожников. В ЕАО, Приамурье, Якутии, Хабаровском крае на станциях, путях и перегонах работа не останавливается. Главное - потеплее закутаться в теплую спецодежду и защитить руки.

Иней на шапках и ресницах - будни дальневосточных железнодорожников Фото: пресс-служба ДВЖД

Железнодорожники со станций Биробиджан, Дипкун, Юктали, Февральск, Нерюнгри, Тында наглядно показали, каково это - работать в экстремальных условиях. Работники магистрали устроили настоящий флешмоб с «морозными» фотографиями. Они делятся снимками, которые вызывают лишь чувство благодарности за стойкость и тяжелый труд.

Железнодорожники укутываются в теплую одежду и без всяких споров идут выполнять свою работу Фото: пресс-служба ДВЖД

В аномально морозные дни на Дальневосточной магистрали круглые сутки дежурят аварийные бригады и командный состав, в два раза чаще проводится осмотр объектов инфраструктуры. Работники выходят на линию минимум по двое и регулярно докладывают о том, где идут, что видят и как себя чувствуют. Число перерывов на то, чтобы погреться, увеличено вдвое.

Температуры по всему полигону дороги отличаются от нормы на 10-15 градусов Фото: пресс-служба ДВЖД

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