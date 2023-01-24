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Общество23 января 2023 22:00

На посту в -60 градусов: железнодорожники Дальнего Востока показали, как в нечеловеческие морозы поддерживают работу БАМа

Железнодорожники Амурской области и других регионов ДФО обеспечивают работу БАМа в аномальные морозы
Александра ШОПЕНКО
На Дальнем Востоке на станциях, путях и перегонах работа не останавливается

На Дальнем Востоке на станциях, путях и перегонах работа не останавливается

Фото: пресс-служба ДВЖД

Дальний Восток оказался во власти жесточайших холодов с температурами, местами доходящими до -60 градусов. В такие морозы, конечно, хотелось бы укутаться в теплое одеяло и не выходить из дома, пока не наступит весна. Но в суровой реальности есть профессии, без которых привычная жизнь будет полностью нарушена. Одна из них - железнодорожники.

Железнодорожники устроили настоящий флэшмоб

Железнодорожники устроили настоящий флэшмоб

Фото: пресс-служба ДВЖД

Важнейшие для страны железнодорожные магистрали не могут существовать без людей. На Дальнем Востоке сейчас свирепствуют морозы под -60 градусов. Даже в такие нечеловеческие холода железнодорожники Восточного полигона продолжают стоять на посту.

Работники делятся фотографиями, от которых становится холодно даже под теплым пледом

Работники делятся фотографиями, от которых становится холодно даже под теплым пледом

Фото: пресс-служба ДВЖД

- Температуры по всему полигону дороги отличаются от нормы на 10-15 градусов. Рекордный минимум был зафиксирован на станции Беленькая в Амурской области: 60 градусов ниже нуля, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Работа кипит даже при экстремальных -60 градусов

Работа кипит даже при экстремальных -60 градусов

Фото: пресс-служба ДВЖД

Иней на шапках и ресницах, раскрасневшиеся от мороза щеки и онемевшие нижние челюсти - все это будни дальневосточных железнодорожников. В ЕАО, Приамурье, Якутии, Хабаровском крае на станциях, путях и перегонах работа не останавливается. Главное - потеплее закутаться в теплую спецодежду и защитить руки.

Иней на шапках и ресницах - будни дальневосточных железнодорожников

Иней на шапках и ресницах - будни дальневосточных железнодорожников

Фото: пресс-служба ДВЖД

Железнодорожники со станций Биробиджан, Дипкун, Юктали, Февральск, Нерюнгри, Тында наглядно показали, каково это - работать в экстремальных условиях. Работники магистрали устроили настоящий флешмоб с «морозными» фотографиями. Они делятся снимками, которые вызывают лишь чувство благодарности за стойкость и тяжелый труд.

Железнодорожники укутываются в теплую одежду и без всяких споров идут выполнять свою работу

Железнодорожники укутываются в теплую одежду и без всяких споров идут выполнять свою работу

Фото: пресс-служба ДВЖД

В аномально морозные дни на Дальневосточной магистрали круглые сутки дежурят аварийные бригады и командный состав, в два раза чаще проводится осмотр объектов инфраструктуры. Работники выходят на линию минимум по двое и регулярно докладывают о том, где идут, что видят и как себя чувствуют. Число перерывов на то, чтобы погреться, увеличено вдвое.

Температуры по всему полигону дороги отличаются от нормы на 10-15 градусов

Температуры по всему полигону дороги отличаются от нормы на 10-15 градусов

Фото: пресс-служба ДВЖД

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