Билайн обеспечил связью живописные бухты Хабаровского края

Проведенные работы по расширению покрытия дают возможность пользоваться всеми преимуществами сотовой связи четвертого поколения не только в населенных пунктах, но и в локациях, куда жители и гости края могут отправиться в небольшое путешествие, на рыбалку или просто сделать интересные снимки кораблей на фоне природы Хабаровского края. Например, в зону влияния новых вышек связи попали территории в городе Советская Гавань на Морской улице вблизи бухты Эггэ, на улицах Советской и 15 погибших партизан – бухты Окоча и Юго-Западная, в рабочем поселке Заветы Ильича вблизи бухты Постовой на одноименной улице, а также в поселке Де-Кастри на Советской улице недалеко от бухты Сомон.

«Вот уже более года, строя множество новых базовых станций на территории края, мы уверенно движемся к своей цели – реализовать беспрерывное «ковровое покрытие» связью 4G в ключевых населенных пунктах. Нам важно добиться такого результата, когда абонент всегда остается на связи с возможностью пользоваться нашими услугами в полном объеме в различных жизненных ситуациях. Так и здесь, наша связь будет с абонентом не только в городе, но и на побережье, если ему нужно будет совершить голосовой или видеозвонок, похвастаться уловом или просто красивым фото в социальных сетях», - комментирует директор Хабаровского отделения билайн Ярослав Сперанский.

Связь билайн стала доступнее не только благодаря увеличению покрытия. В Хабаровском крае оператор связи снизил цены на свой тарифный план UP*. Месячная плата для Хабаровчан и жителей южной части края теперь начинается от 300 рублей за 200 минут голосовой связи и 10ГБ мобильного интернета, а для жителей Комсомольска-на-Амуре и северной части края - 250 рублей при аналогичном наборе услуг.

Это новые цены, которые оператор связи готов предложить для своих абонентов. Данные цены доступны не только новым, но и действующим абонентам билайн в Хабаровском крае при переходе на обновлённые тарифные планы**.

*UP – с англ. АП

**Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

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