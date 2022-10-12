Топ-топ по лесу: группа фазанов прошагала мимо камеры среди деревьев

Дикие курочки путешествовали несколькими семьями Фото: скриншот из видео

В заповедниках Еврейской АО можно встретить множество видов диких животных. Вдали от людей они живут своей тайной жизнью. К счастью, иногда некоторые особи все-таки показываются людям. Посмотреть на лесных жителей помогают фотоловушки, установленные в заповедниках и охотхозяйствах.

На одну из них и попал целый отряд фазанов, бегущий между деревьями по земле. Такой эффектный забег произвел на пользователей сети огромное впечатление. Видео с грациозными птицами было размещено в официальном телеграм-канале центра «Амурский тигр».

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Подобное зрелище не редкость для этих мест, но обычно в камеру попадают хищники. Наиболее часто можно увидеть амурских тигров и гималайских мишек. Остается надеяться, что фазаны не убегали в панике от одного из них.

СПРАВКА КП

Удивительный факт, фазан – представите семейства куриных. По сути, в дикой природе бегают дикие петушки и несушки. Они, кстати, выдающиеся легкоатлеты, лучшие среди всех особей этого вида. Всю жизнь они живут на земле и очень редко летают, только когда чувствуют угрозу.

Фазаны – пугливые существа. Они держатся небольшими группками в лесных зарослях, где их сложно увидеть издалека. Узнать этот вид легко: самки имеют окрас серого цвета и короткий хвост, самцы всегда с ярким красно-золотым оперением и длинным хвостом.

Птицы в основном питаются ягодами, зернами и корнями растений, а также червяками и личинками. Нередко и сами становятся кормом. На него часто охотятся тигры и лисы.

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