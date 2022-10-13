Сдала коллег начальству: в ЕАО осудили девушку за слив личной переписки сослуживцев Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Что движет человеком, какие у него мотивы, что за цели он преследует, когда сливает личную переписку своих же коллег начальству? Возможно, жажда мести, или нужда выслужиться перед руководством, а может быть, стремление добиться некой справедливости и возмездия. Причину, почему именно так поступила жительница Еврейской автономной области, правоохранительные органы не озвучивают, но сам факт нарушения тайны переписки все же случился.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

История произошла в одном из учреждений ЕАО. Начальник отдела информационной безопасности использовала свое служебное положение и проникла в чаты мессенджеров своих сотрудников. Там она раздобыла интересующие ее переписки, скопировала их и благополучно слила своему начальству. Что конкретно содержалось в текстах переписки – не уточняется, но как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе областного УФСБ, у женщины, в силу служебных обязанностей, был доступ к чатам.

- Девушка была администратором вот этой сети, в которой происходила переписка, и имела доступ ко всем межличностным чатам в рамках этой программы, - рассказала Анастасия Королева, представитель УФСБ России по ЕАО.

Одним сливом переписки дело тогда не ограничилось. Как выяснилось, девушка причастна как минимум к пяти таким эпизодам.

ПОШЛА ПОД СУД ЗА СЛИВ

Управление завело на девушку уголовное дело, расследование по нему уже закончено, суд состоялся, а приговор оглашен. Ее осудили по статьям за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения и за нарушение тайны переписки. Девушка приговорена к двум годам условного лишения свободы.

После оглашения приговора осужденная решила его обжаловать, но апелляция оставила решение без изменений.

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