Екатерина считает, что мужчина должен быть ответственным Фото: социальные сети Кати Брусникиной
Дерзкая брюнетка из Хабаровска борется за сердце… мойщика окон. Только она совершенно об этом не знает. Как и еще две участницы финала реалити-шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница».
Игорь Саванец. В прошлом был летчиком Фото: скриншот из видео
На экранах телевизоров разворачивается лавстори в духе «Холостяка». 30 участниц со всей страны борются за сердце молодого криптомиллионера Игоря Саванца. Во всяком случае такую информацию до девушек доводят в начале сезона. На самом деле мистер Х – обычный парень из Белогорска Амурской области. Он работает мойщиком окон в клининговой фирме. Образ амбициозного богача был придуман продюсерами от и до. Но тайну участницам откроют лишь в последней серии.
Мистер Х за работой Фото: скриншот из видео
Нашумевший проект подходит к концу. В финале главный герой выберет спутницу жизни из оставшихся трех претенденток: Кати Брусникиной, Софьи Соболевой и Алины Артыковой. В предпоследнем этапе каждая из участниц сходила с Игорем на свидание, а также познакомила со своими родственникам.
У девушки несколько татуировок Фото: социальные сети Кати Брусникиной
Одной из трех финалисток стала жгучая красотка из Хабаровска Катя Брусникина или, как ее называют друзья, Буря. Девушка называет себя крутой, но доброй, любит эпатировать, а на встрече с Владом Соколовским вовсе ушла есть, пока остальные слушали выступление.
Игорь приехал на родину Кати, они вместе сходили на прогулку по набережной, а также прокатились на колесе обозрения. Лже-миллионер отозвался об участнице так: «Может, она еще не повзрослела», подразумевая, что она слишком инфантильная для него. На свидании Буря рассказала, что профессионально занималась спортом. Также известно, что она мечтает уехать в центральную часть России.
Она признается, что в родном городе ей холодно Фото: социальные сети Кати Брусникиной
После променада пара пришла домой к Кате, чтобы познакомиться с ее семьей. Инициативная мама участницы намекнула Игорю, что за будущей женой надо ухаживать: приносить в постель завтраки, а также помогать по дому. Несмотря на многочисленные расспросы, Игорь так и не проговорился женщине, что вовсе не является успешным предпринимателем.
Сможет ли девушка обрести счастье на телепроекте? Фото: социальные сети Кати Брусникиной
Финальная серия пройдет в Сочи. Именно там спадут шторы тайны. Девушкам предстоит выбрать, что для них важнее: симпатия или деньги. Ведь этот этап – главная проверка для будущей дамы сердца. Согласится ли она продолжить отношения с обычным парнем без горы денег. А поклонники девушки, затаив дыхание, ждут, получится ли двум жителям Дальнего Востока обрести любовь за много километров от родных домов.
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