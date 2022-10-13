Екатерина считает, что мужчина должен быть ответственным Фото: социальные сети Кати Брусникиной

Дерзкая брюнетка из Хабаровска борется за сердце… мойщика окон. Только она совершенно об этом не знает. Как и еще две участницы финала реалити-шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница».

Игорь Саванец. В прошлом был летчиком Фото: скриншот из видео

«Мистер Х» суть программы

На экранах телевизоров разворачивается лавстори в духе «Холостяка». 30 участниц со всей страны борются за сердце молодого криптомиллионера Игоря Саванца. Во всяком случае такую информацию до девушек доводят в начале сезона. На самом деле мистер Х – обычный парень из Белогорска Амурской области. Он работает мойщиком окон в клининговой фирме. Образ амбициозного богача был придуман продюсерами от и до. Но тайну участницам откроют лишь в последней серии.

Мистер Х за работой Фото: скриншот из видео

Нашумевший проект подходит к концу. В финале главный герой выберет спутницу жизни из оставшихся трех претенденток: Кати Брусникиной, Софьи Соболевой и Алины Артыковой. В предпоследнем этапе каждая из участниц сходила с Игорем на свидание, а также познакомила со своими родственникам.

У девушки несколько татуировок Фото: социальные сети Кати Брусникиной

Катя Брусникина Буря

Одной из трех финалисток стала жгучая красотка из Хабаровска Катя Брусникина или, как ее называют друзья, Буря. Девушка называет себя крутой, но доброй, любит эпатировать, а на встрече с Владом Соколовским вовсе ушла есть, пока остальные слушали выступление.

Игорь приехал на родину Кати, они вместе сходили на прогулку по набережной, а также прокатились на колесе обозрения. Лже-миллионер отозвался об участнице так: «Может, она еще не повзрослела», подразумевая, что она слишком инфантильная для него. На свидании Буря рассказала, что профессионально занималась спортом. Также известно, что она мечтает уехать в центральную часть России.

Она признается, что в родном городе ей холодно Фото: социальные сети Кати Брусникиной

После променада пара пришла домой к Кате, чтобы познакомиться с ее семьей. Инициативная мама участницы намекнула Игорю, что за будущей женой надо ухаживать: приносить в постель завтраки, а также помогать по дому. Несмотря на многочисленные расспросы, Игорь так и не проговорился женщине, что вовсе не является успешным предпринимателем.

Сможет ли девушка обрести счастье на телепроекте? Фото: социальные сети Кати Брусникиной

Катя Брусникина из Хабаровска в финале

Финальная серия пройдет в Сочи. Именно там спадут шторы тайны. Девушкам предстоит выбрать, что для них важнее: симпатия или деньги. Ведь этот этап – главная проверка для будущей дамы сердца. Согласится ли она продолжить отношения с обычным парнем без горы денег. А поклонники девушки, затаив дыхание, ждут, получится ли двум жителям Дальнего Востока обрести любовь за много километров от родных домов.

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