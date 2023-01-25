13 пассажиров оказались в опасности: водитель на скорости протаранил автобус в Хабаровске

Кузов Тойоты мгновенно смяло Фото: скриншот из видео

Водитель не справился с управлением на эстакаде у «Броско Молла» в Хабаровске. Он въехал в автобусе, где находилось 13 человек, а затем вылетел на встречную полосу. На место приехала реанимация.

Все произошло в 9:20 на Павла Морозова недалеко от дома №2. Водитель Тойоты Аллион не учел дистанцию и въехал в заднюю часть автобуса №34. Легковушка была намного меньше общественного транспорта, поэтому от удара автомобиль выкинуло на встречку. К счастью, другие участники движения заранее увидели, что происходит, и смогли избежать дополнительных столкновений.

К месту приехала реанимация и сотрудники скорой помощи. В автобусе на момент ДТП находилось 13 пассажиров. Никому из них не потребовалась помощь. Мужчина-водитель Тойоты получил травмы, его доставили в больницу.

- Сейчас в городе сложные погодные условия. От выхлопных труб вырабатывается больше конденсата. Из-за этого на дороге снижается видимость. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при движении, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель УГИБДД России по Хабаровску.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники, которые установят, из-за чего именно произошла авария.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ой-ой-ой, ДТП какое жесткое!»: массовая авария произошла на Сахалине из-за сильной метели

Трассу между селами Троицкое и Новотроицкое закрыли на Сахалине из-за снежной пурги (подробнее)