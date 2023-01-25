Экс-руководителя управляющих компаний Леонида Смышляева убили в ЕАО

Коллеги вспоминают о нем с теплом и любовью Фото: Администрация Биробиджанского района

Бывшего гендиректора управляющих компаний «Луч» и «Монарх» убили в селе Птичник ЕАО. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Факт смерти «КП» - Хабаровск» подтвердили в правоохранительных органах.

По версии следствия, Леонид Смышляев в ночь на 20 января выпивал спиртные напитки вместе с 58-летним другом на территории базы на улице 40 лет Победы. Между мужчинами произошел конфликт. Фигурант схватил металлическую трубу и избил потерпевшего по голове. Тело он бросил на полу, мужчина скончался на месте от полученных травм.

- На место происшествия незамедлительно выехали прокурор Биробиджанского района Виктор Балаев, сотрудники полиции и следственного комитета, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Тело Леонида Смышляева нашли сотрудники базы. Они же и сообщили о произошедшем в полицию. В ходе розыска подозреваемого задержали по горячим следам. Мужчина ранее уже был судим.

- Следственным отделом заведено уголовное дело по признакам убийства, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В настоящее время продолжается следствие и судебные экспертизы. Подозреваемый помещен под стражу.

- Администрация Биробиджанского муниципального района, Собрание депутатов муниципального района, контрольно-счетная палата Биробиджанского района выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким по поводу безвременной кончины Леонида Александровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом, - опубликовали некролог в Telergram-канале администрации Биробиджанского района.

Мужчина был учредителем нескольких организаций, а также гендиректором управляющих компаний. Как отмечают коллеги, он был талантливым руководителем, которого знали не только в Биробиджанском районе, но и во всей области.

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