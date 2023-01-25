«Ладно, Юлечка, прощаюсь»: паром «Сахалин-10» затопило в Хабаровском крае

«Сахалин-10» выходил из порта Ванино и держал курс на порт Холмск. Фото: Сахалинское морское пароходство

Паром «Сахалин-10» затопило 24 января в Хабаровском крае. В дизель-электроход начала поступать забортная вода. В этот момент на судне находились железнодорожные вагоны с грузом, машины и члены экипажа. По факту ЧП проводится проверка.

«ВСЕ В ВОДЕ»

- Боремся за живучесть, сейчас, наверно, в порт пойдем, потому что кругом льды и мы ничего не сможем сделать. [...] Ладно, Юлечка, прощаюсь, - говорит автор видео.

Видео потопа на пароме снял один из членов экипажа для своей супруги. Однако кадры все же попали в сеть, их опубликовал Telegram-канал «Трепанг ДВ». На видео снято, как вода заполняет продуктовые помещения и смогла добраться до пассажирских. Коридоры затоплены, уровень воды стремительно повышается. К моменту, когда потоп коснулся пассажирских помещений, людей на пароме уже не было.

- Заходишь и «Титаник» начинается. Мы только-только всех «водил» выгрузили. Представляешь, какая у них была бы паника?! Если бы они вышли из кают, а у них в помещении вода. Просто они выходят, а тут паром тонет, - сказал автор.

«ТИТАНИКА» НЕ СЛУЧИЛОСЬ

«Сахалин-10» (судовладелец - ОАО «Сахалинское морское пароходство») выходил из порта Ванино и держал курс на порт Холмск (Сахалин). У берегов Хабаровского края на судне обнаружили водотечность (не путать с пробоиной). Помещения начали заполняться забортной водой. Экипаж принял решение вернуться в Ванино. Пассажиров, по уточненным данным, на борту не было. Во всяком случае, билетов ни в Холмске, ни в Ванино никому не продавали.

- «Сахалин-10» находится в Ванино, решается вопрос о его ремонте. Пока неизвестно, откуда именно на паром поступала вода, поэтому говорить о пробоине преждевременно. Поломка может быть и в насосном оборудовании, - разъяснил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

РЕАКЦИЯ

Обстоятельства ЧП в Татарском проливе будут выяснять правоохранительные органы. По данному факту организована проверка с привлечением ванинского транспортного прокурора, дальневосточного филиала «Российского морского регистра судоходства» и капитана морского порта Ванино.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям судовладельца, установлены причины произошедшего. При выявлении нарушений – приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных. Также по данному факту Ванинским линейным отделом МВД России на транспорте организована процессуальная проверка, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, официальный представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В результате ЧП никто не пострадал.

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