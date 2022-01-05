Команду необходимо было эвакуировать из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса «Григоря Ловцова» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе Шантарских островов успешно завершилась операция спасения экипажа с грузового судна «Григорий Ловцов». Напомним, что 4 января борт отправил сигнал бедствия. На спасение команды вылетел вертолет Ми-8.

4 января борт отправил сигнал бедствия Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

РАНО ЛИТЬ ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ

Грузовое судно с экипажем из восьми человек застряло недалеко от острова Птичий, где температура воздуха была около -20-25 градусов. Команду необходимо было эвакуировать из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса «Григоря Ловцова». Всю ночь вертолет спасателей добирался до уходящего на дно судно. В 8:00 часов 5 января экипаж ступил на твердую землю.

На спасение команды вылетел вертолет Ми-8 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Если бы не прибыли спасатели, ситуация могла бы закончиться женскими слезами, потерей кормильцев, детей, сыновей. Команда могла просто уйти на дно, - рассказал капитан судна «Григорий Ловцов».

Спасательная операция проходила в темное время суток Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВЕТЕР И ХРУПКИЙ ЛЕД

Члены экипажа спускались на точки, где лед был наиболее прочный, откуда их забирал вертолет. Спасенную команду эвакуировали в Николаевск-на-Амуре. Погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь ни одному моряку не потребовалась. Дальнейшая судьба «Григоря Ловцова» будет решаться судовладельцем.

Люди не могли подойти к воздушному судно, потому что их сдувало винтами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Спасательная операция проходила в темное время суток и затруднялась сложными погодными условиями – ветер и непрочный лед, который ломался и разъезжался под ногами. Люди не могли подойти к воздушному судно, потому что их сдувало винтами. Поэтому вертолет завис над ледовым полем на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно, - прокомментировал Виктор Паевщик, старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Непрочный лед ломался и разъезжался под ногами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВТОРОЙ МЕХАНИК

В целом, спасательная операция завершилась успешно, но все же был один опасный момент. Второй механик решил выключить дизельный мотор на корабле, пока его ждал спасатель с веревкой. В этот момент судно оторвалось от льдины.

- Корабль отошел на расстояние, которое человек не способен преодолеть в ледяной воде. Второй механик переместился на корму, подал сигнал SOS, мы решили поднять его лебедкой, но из-за ветра отказались от этой идеи. Сигналами показали человеку перемещаться по судну, в какой-то момент корабль прибило ко льдине. Тогда второй механик сошел с борта, а я подозвал его к себе и вместе с ним вернулся в вертолет, - поделился Алексей Глазков, спасатель ПСО (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Члены экипажа спускались на точки, где лед был наиболее прочный, откуда их забирал вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

СПРАВКА «КП»

Грузовое судно «Григорий Ловцов» было построено в Японии в 2002 году. Габаритные размеры: длина 36,54 метра, ширина: 9,40 метра, высота борта 3,42 метра, тип двигателя: один (1)/1х735кВТ.

Ходит под российским флагом и зарегистрировано в Корсакове. Вмещает 81 человека.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Сигнал бедствия поступил с судна «Григорий Ловцов», застрявшего возле Шантарских островов

Экипаж срочно нуждается в помощи спасателей (подробнее)

Вертолет Ми-8 вылетел в район Шантарских островов к судну «Григорий Ловцов»

Спасатели отправились к острову Птичьему Хабаровского края (подробнее)