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Происшествия5 января 2022 3:19

«Команда могла уйти на дно»: экипаж спасли с терпящего бедствие судна «Григорий Ловцов» в Хабаровском крае

На борту находилось восемь человек, эвакуацию осложнила погода
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Команду необходимо было эвакуировать из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса «Григоря Ловцова»

Команду необходимо было эвакуировать из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса «Григоря Ловцова»

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе Шантарских островов успешно завершилась операция спасения экипажа с грузового судна «Григорий Ловцов». Напомним, что 4 января борт отправил сигнал бедствия. На спасение команды вылетел вертолет Ми-8.

4 января борт отправил сигнал бедствия

4 января борт отправил сигнал бедствия

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

РАНО ЛИТЬ ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ

Грузовое судно с экипажем из восьми человек застряло недалеко от острова Птичий, где температура воздуха была около -20-25 градусов. Команду необходимо было эвакуировать из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса «Григоря Ловцова». Всю ночь вертолет спасателей добирался до уходящего на дно судно. В 8:00 часов 5 января экипаж ступил на твердую землю.

На спасение команды вылетел вертолет Ми-8

На спасение команды вылетел вертолет Ми-8

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Если бы не прибыли спасатели, ситуация могла бы закончиться женскими слезами, потерей кормильцев, детей, сыновей. Команда могла просто уйти на дно, - рассказал капитан судна «Григорий Ловцов».

Спасательная операция проходила в темное время суток

Спасательная операция проходила в темное время суток

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВЕТЕР И ХРУПКИЙ ЛЕД

Члены экипажа спускались на точки, где лед был наиболее прочный, откуда их забирал вертолет. Спасенную команду эвакуировали в Николаевск-на-Амуре. Погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь ни одному моряку не потребовалась. Дальнейшая судьба «Григоря Ловцова» будет решаться судовладельцем.

Люди не могли подойти к воздушному судно, потому что их сдувало винтами

Люди не могли подойти к воздушному судно, потому что их сдувало винтами

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Спасательная операция проходила в темное время суток и затруднялась сложными погодными условиями – ветер и непрочный лед, который ломался и разъезжался под ногами. Люди не могли подойти к воздушному судно, потому что их сдувало винтами. Поэтому вертолет завис над ледовым полем на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно, - прокомментировал Виктор Паевщик, старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Непрочный лед ломался и разъезжался под ногами

Непрочный лед ломался и разъезжался под ногами

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВТОРОЙ МЕХАНИК

В целом, спасательная операция завершилась успешно, но все же был один опасный момент. Второй механик решил выключить дизельный мотор на корабле, пока его ждал спасатель с веревкой. В этот момент судно оторвалось от льдины.

- Корабль отошел на расстояние, которое человек не способен преодолеть в ледяной воде. Второй механик переместился на корму, подал сигнал SOS, мы решили поднять его лебедкой, но из-за ветра отказались от этой идеи. Сигналами показали человеку перемещаться по судну, в какой-то момент корабль прибило ко льдине. Тогда второй механик сошел с борта, а я подозвал его к себе и вместе с ним вернулся в вертолет, - поделился Алексей Глазков, спасатель ПСО (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Члены экипажа спускались на точки, где лед был наиболее прочный, откуда их забирал вертолет

Члены экипажа спускались на точки, где лед был наиболее прочный, откуда их забирал вертолет

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

СПРАВКА «КП»

Грузовое судно «Григорий Ловцов» было построено в Японии в 2002 году. Габаритные размеры: длина 36,54 метра, ширина: 9,40 метра, высота борта 3,42 метра, тип двигателя: один (1)/1х735кВТ.

Ходит под российским флагом и зарегистрировано в Корсакове. Вмещает 81 человека.

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