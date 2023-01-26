Ждали на лютом морозе: в Хабаровске охранник не пустил отца с малышом в детский сад, потому что они приехали раньше открытия

Охранник объявил, мол, детский сад открывается в 7:30, вот тогда и приходите Фото: Скриншот с видео

Чересчур бдительный охранник заставил отца с ребенком ждать открытия детского сада на 37-градусном морозе. Секьюрити отказывался пропускать малыша, несмотря на то, что внутри уже были дети. Возмущенный отец снял происходящее на видео, которое заинтересовало правоохранительные органы.

«ЗАЧЕМ ВЫ ИДЕТЕ В 7:25?»

Мужчина привез ребенка в детский сад «Краевого центра образования» (КЦО) 25 января к 7:25 утра. Дорогу им перегородил охранник, который объявил, что пока заходить нельзя. Мол детский сад открывается в 7:30, вот тогда и приходите.

- Ребенка в -37 я должен здесь держать? - спрашивает отец малыша у секьюрити.

Охранник возмущенно ответил, что приезжать нужно ровно к открытию. Тогда бы и не пришлось ждать на лютом холоде. Отец укутанного малыша справедливо указал на пустые санки, стоящие у входа. На что секьюрити ответил: «Это сотрудников».

ЧЕЛОВЕКОМ ОСТАВАТЬСЯ НАДО

Снятое видео вызвало колоссальное обсуждение в соцсетях. В комментариях люди сокрушаются на то, что охранник возомнил себя самым главным. Да и гибкость в такой ситуации необходимо проявлять. А самого охранника, по мнению большинства, явно стоит проучить.

Очень бдительный секьюрити оказался сотрудником ЧОПа, с которым у КЦО заключен договор на охрану. Администрация центра по данному факту организовала проверку. По ее результатам будут приняты административные меры в отношении всех виновных.

- Конечно, в условиях низких температур такое поведение охранной организации недопустимо. Мы примем все исчерпывающие меры. Этот случай был первый и, я надеюсь, последний в нашей истории. Я думаю, что ЧОП тоже примет меры или по замене сотрудника, или более строгие. Инструкция инструкцией, но гибкость должен проявлять каждый человек, — заявил Петр Черемухин, гендиректор «Краевого центра образования».

РЕАКЦИЯ

Ситуация уже вышла за пределы детского сада и ей заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

- В ходе проверки следователям предстоит дать правовую оценку действиям уполномоченных лиц учреждения, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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