Мороз побил 101-летний рекорд: Хабаровск выстоял перед самой холодной ночью 25 января

Новый абсолютный минимум оказался на пять градусов ниже предыдущего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровске 25 января побила рекорд по жестоким морозам. Настолько холодно в этот день в городе не было никогда. Новый абсолютный минимум оказался на пять градусов ниже предыдущего.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Ночь на 25 января в Хабаровске оказалась самой морозной за всю прошедшую зиму. Холод накопился и ударил по городу почти 40-градусными отрицательными температурами. Днем столбики термометров покажут -25-26 градусов.

- В Хабаровске перекрыт абсолютный минимум 25 января. В этот день в 1922 году наблюдалось -33,5 градуса. Сегодня температура была -38,5 градуса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Морозы под -40 в Хабаровске - не предел по краю. Самые низкие температуры были зафиксированы в Нелькане (Аяно-Майский район), где столбики термометров падали до -54 градусов.

На юге региона пиками холода стали села Бичевая и Георгиевка (-45 градусов), в центре - Верхнебуреинский район (-42-44 градуса). На севере самые жесткие морозы держатся в районе имени Полины Осипенко и Нелькане (-47 градусов).

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ МОРОЗЫ В ХАБАРОВСКЕ

С сегодняшнего дня в погоде ожидается перелом: столбики термометров немного поднимутся. Минимальные температуры будут держаться в районе -30-32 градусов. Серьезное потепление прогнозируется на конец января.

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