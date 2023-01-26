Спасли от мучительной смерти: сбитую лису нашли на Сахалине

Лиса не выражает агрессии к людям Фото: фонд «Зеленый Сахалин»

Неизвестные переехали лису на трассе недалеко от Охи. Животное пролежало без движения несколько часов. Его заметили неравнодушные люди, которые ехали по дороге. Они увезли раненого зверя с собой.

Оказалось, что это взрослый самец. Предварительно, ему перебило кости таза. При таких травмах ему необходима помощь ветеринара, иначе самостоятельно он не выживет. Охинцы обратились в фонд помощи, который оперативно нашел людей, готовых отвезти лиса в Южно-Сахалинск.

- На данный момент у нас уже есть человек, который доставит к нам лису. Здесь животное пройдет реабилитацию. У него есть все шансы на выздоровление. Когда лечение закончится, мы выпустим лиса обратно в естественную среду обитания, - рассказали «КП» - Хабаровск» в фонде «Зеленый Сахалин».

Сейчас лис в надежных руках. Несмотря на серьезные травмы, прогнозы специалистов внушают оптимизм.

Похожая история произошла в Хабаровском крае. Недалеко от Большехехцирского заповедника была найдена раненая самка изюбря. Тогда на помощь инспекторам пришли волонтеры, которые помогли прокопать путь для машины и погрузить животное на сани. Предполагалось, что самка была беременна. К сожалению, животное не выжило, в нее стреляли браконьеры. Беременность также не подтвердилась. Как говорят специалисты, так могло показаться из-за кровотечения внутренних органов. Травы изюбрихи оказались слишком серьезными, и она не смогла выкарабкаться.

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