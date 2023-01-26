Выдумывала младенцев ради пособий: многодетная мать из Хабаровска получила срок за создание банды обманщиц

Женщины получали десятки и сотни тысяч рублей на несуществующих детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд поставил точку в деле о создании банды мамочек в Хабаровске. Женщины получали десятки и сотни тысяч рублей на несуществующих детей. Организовала бизнес 39-летняя Мария (имя изменено - прим. ред.), которой вынесли приговор.

КЛЯНУСЬ, ВСЕ ВИДЕЛА

Как щипать бюджет с учетом этнических особенностей, мать семерых детей придумала в январе 2020 года. Она и все ее знакомые женщины предпочитали рожать дома, а всю беременность ко врачам не ходить. Процедура регистрации младенцев в таком случае оказалась невероятно проста. Достаточно предъявить заявление свидетеля родов вне медицинского учреждения и справочку от акушера или врача о том, что роды-таки были. Причем медику необязательно было их принимать, достаточно осмотра после.

Мария поняла, что так можно разжиться деньгами, и рожать необязательно. Если со свидетелями появления ребенка на свет проблем не было, то вот с медиками вопрос нужно было решить. Как это было сделано - правоохранительные органы пока скрывают. Известно, что в итоге в ЗАГСы предоставлялись поддельные медицинские справки о рождении детей.

Женщина несколько раз попробовала так сделать сама: сперва с выдуманными близнецами, затем - с рождением еще одного малыша. И сработало! Марии выдали свидетельства о рождении, по которым мать оформила на несуществующих детей пособия в хабаровском Центре социальной поддержки населения. Окрыленная успехом женщина внедрила схему среди своих подружек и начала получать проценты с выплат.

МАССОВЫЕ ФЕЙКОВЫЕ РОДЫ

Мария оказалась замешана в 23 подобных эпизодах. Она выступала и свидетелем родов, и матерью выдуманных малышей, и как идейный вдохновитель. За полтора года благодаря женщине федеральный бюджет опустел на 17 миллионов рублей. Всего в аферу было втянуто 23-27 мамочек.

В ноябре 2021 года о махинациях узнали правоохранительные органы. Марию и других участниц задержали. Организаторша банды попала под уголовное дело о мошенничестве при получении выплат и пособий.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Елена Демидовская, старший помощник прокурора Центрального района.

Приговор в законную силу не вступил.

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