Ее видели только неандертальцы: астрономы из Хабаровска сделали уникальные фотографии редчайшей кометы

Комета C/2022 E3 (ZTF) Фото: Артем Щуковский

В данные минуты в небе над Хабаровском пролетает редчайшая комета C/2022 E3 (ZTF). Последний раз она приближалась к орбите Земли 50 тысяч лет назад, и еще столько же не появится на небосводе. Редкий шанс увидеть ее своими глазами есть у всех желающих: до февраля Луна не будет засвечивать ее ночью. Улетит комета 5 февраля, а пик ее приближения выпадает на 1 февраля.

Уже сейчас, только спали холода, астрономы выезжают на природу, чтобы запечатлеть полет зеленого объекта. Ученые говорят, что видна комета всю ночь. Найти ее просто: она пролетает между созвездиями Большой и Малой Медведицы. В ближайшие дни ее яркость будет увеличиваться.

- Название этой кометы –не произвольный набор букв. Так, буква С означает, что она является долгопериодичной. 2022 E3 указывает на то, что комета была замечена в 2022 году в начале марта и стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период. Аббревиатура ZTF говорит о том, что открытие было сделано с помощью телескопов Zwicky Transient Facility, - рассказал Артем Щуковский, хабаровский астроном.

Первый снимок кометы, которым поделился Артем Щуковский в своем Telegram-канале, был сделан в частной обсерватории в пригороде Хабаровска. Астроному пришлось всю ночь провести на морозе в -45 градусов, такой опыт надолго запомнится мужчине. Поймать объект в камеру было тоже непросто: комета быстро летит по небу, поэтому приходилось следовать за ней постоянно.

Астроном из Хабаровска наблюдал похожее явление в 2020 году. На фото комета Neowise Фото: Евгений РЕВВА

У всех желающих жителей Хабаровска еще есть шанс посмотреть на C/2022 E3 (ZTF) вживую. Астрономы организуют выезд за село Дружба. Там засветка не будет мешать разглядеть небо во всем великолепии. В программе также будет просмотр Юпитера, Луны, скоплений и галактик Дальнего космоса. Записаться на наблюдения можно в Telegram-канале Евгения Реввы.

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