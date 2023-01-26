«Как будто кто-то умер и разлагается»: жители Сахалина массово жалуются на страшную вонь, исходящую от воды из кранов

Некоторые жители заметили покраснения на коже после контакта с водой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жители Южно-Сахалинска накануне вечером начали массово жаловаться на жуткую вонь от водопроводной воды. Некоторые из жителей сравнивают запах из крана с мазью Вишневского, кое-кто говорит, что вода пахнет водорослями, йодом и хлоркой, а кто-то чувствует от воды запах кислятины, а то и испражнений.

- Запах такой, как будто умер кто-то и разложился, - пишут в пабликах сахалинцы.

Так или иначе, факт того, что вода действительно идет из кранов с очень неприятным запахом, подтвердился. Власти региона направили все силы на решение этой проблемы. На нескольких адресах сразу же были взяты пробы воды, однако первичный анализ никаких отклонений от нормы не выявил. Чтобы не допустить непредсказуемых последствий, в детские сады и школы организовали подвоз воды. Пить и готовить на той, что бежит из кранов - физические невыносимо.

Глава региона Валерий Лимаренко поручил разобраться с произошедшим и выяснить причины такого запаха областному управлению Роспотребнадзора. На ситуацию отреагировал и мэр Южно-Сахалинска.

- Сейчас все силы и ресурсы брошены на выяснение причин неприятного запаха воды. Максимально мобилизованы все профильные структуры мэрии, а также Водоканала. Я потребовал незамедлительно начать промывку сетей водоснабжения. В течение дня возможно уменьшение давления в системе. Мера вынужденная. Специально проводим эти работы сейчас, чтобы к вечеру минимизировать перебои с водой. На городских водозаборах Роспотребнадзор взял пробы воды. Ждем результатов и от них, - говорит Сергей Надсадин, глава города.

Причину такого жуткого запаха выясняют и в СахНИРО. Предположительно, вонь могли вызвать водоросли, появившиеся в фильтрах. При этом власти утверждают, что угрозы каких-либо кишечных инфекций или отравлений нет.

После того как в Сети начались возмущения по поводу неприятно пахнущей воды и утверждений, что от нее у людей начались аллергические покраснения на теле, прокуратура города запустила проверку. Правоохранители также подключили к делу Роспотребнадзор, по итогам проверки будут приниматься соответствующие меры.

Проблема серьезно взволновала жителей этим утром. Люди не могут нормально умыться, приготовить пищу или искупать детей в такой воде. Уже 26 января городская администрация решила действовать более решительно - в районы города организовали подвоз воды. Автоцистерны будут до 21:00 стоять на адресах:

- пр. Мира, 243 А;

- ул. Емельянова, 19 А;

- ул. Емельянова, 33 А;

- ул. Комсомольская, 300;

- ул. Комсомольская, 308;

- пр. Победы, 31 А.

Инвалиды и маломобильные жители могут позвонить на горячую линию по телефону 312- 682, и для них организуют адресный подвоз. Пока же сети промывают. Работы должны завершиться к концу рабочего дня. Специалисты РВК «Сахалин» проверяют водозаборы, скважины и насосы, ситуация не изменилась.

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