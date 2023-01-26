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Происшествия26 января 2023 8:25

Оставил тело у леса, чтобы поскорее нашли: обвиняемый в убийстве житель Хабаровского края выдвинул свою версию смерти жертвы

Мужчина из Николаевска-на-Амуре предстанет перед судом за смерть знакомого от 25 ударов в гараже
Егор ФАЛХВАДЗЕ
После последней встречи мужчин 25 января 2022 года, одного из них нашли мертвым. Тематическое фото

После последней встречи мужчин 25 января 2022 года, одного из них нашли мертвым. Тематическое фото

Фото: Александр ГЛУЗ

В небольшом рабочем поселке Многовершинный все друг друга так или иначе знают. Кто-то поддерживает хорошие отношения, кто-то открыто враждует, кто-то таит обиду на своего односельчанина. 47-летний Виктор (имя изменено - прим. ред.) как раз из последних: он что-то не поделил со своим знакомым. После встречи мужчин 25 января 2022 года последнего нашли мертвым.

ВЕРСИИ

Виктора сразу же задержали по подозрению в убийстве. Следствие считает, что мужчина привез жертву в служебный гараж и напал. Ударил не менее 25 раз руками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом. От полученных травм мужчина скончался. После Виктор решил замести следы и вывез тело на поляну у леса.

Однако обвиняемый свою вину в убийстве настойчиво отрицает. По его версии, он случайно сбил знакомого, который шел ему навстречу по дороге. Виктор якобы положил пострадавшего в машину и повез его в больницу. Но по пути испугался ответственности, вернулся на место ДТП, потом поехал в гараж. После обвиняемый повез знакомого в то самое место у лесополосы и оставил, по его словам, на самом видном месте, чтобы поскорее нашли.

РЕАКЦИЯ

Жена погибшего забила тревогу, когда муж не пришел домой. В этот день он зачем-то ушел на работу, хотя у него был выходной. Обещал вернуться к 11:00-12:00, но уже темнело, а супруга все не было, и на звонки он не отвечал.

Обеспокоенная женщина и на работу сходила, и знакомых порасспрашивала, все было бестолку. Тогда она обратилась в правоохранительные органы. Спустя два дня поисков полиция нашла тело мужчины.

- Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении убийства. Уголовное дело будет рассматривать Николаевский-на-Амуре городской суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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