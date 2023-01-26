Оставил тело у леса, чтобы поскорее нашли: обвиняемый в убийстве житель Хабаровского края выдвинул свою версию смерти жертвы

После последней встречи мужчин 25 января 2022 года, одного из них нашли мертвым. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

В небольшом рабочем поселке Многовершинный все друг друга так или иначе знают. Кто-то поддерживает хорошие отношения, кто-то открыто враждует, кто-то таит обиду на своего односельчанина. 47-летний Виктор (имя изменено - прим. ред.) как раз из последних: он что-то не поделил со своим знакомым. После встречи мужчин 25 января 2022 года последнего нашли мертвым.

ВЕРСИИ

Виктора сразу же задержали по подозрению в убийстве. Следствие считает, что мужчина привез жертву в служебный гараж и напал. Ударил не менее 25 раз руками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом. От полученных травм мужчина скончался. После Виктор решил замести следы и вывез тело на поляну у леса.

Однако обвиняемый свою вину в убийстве настойчиво отрицает. По его версии, он случайно сбил знакомого, который шел ему навстречу по дороге. Виктор якобы положил пострадавшего в машину и повез его в больницу. Но по пути испугался ответственности, вернулся на место ДТП, потом поехал в гараж. После обвиняемый повез знакомого в то самое место у лесополосы и оставил, по его словам, на самом видном месте, чтобы поскорее нашли.

РЕАКЦИЯ

Жена погибшего забила тревогу, когда муж не пришел домой. В этот день он зачем-то ушел на работу, хотя у него был выходной. Обещал вернуться к 11:00-12:00, но уже темнело, а супруга все не было, и на звонки он не отвечал.

Обеспокоенная женщина и на работу сходила, и знакомых порасспрашивала, все было бестолку. Тогда она обратилась в правоохранительные органы. Спустя два дня поисков полиция нашла тело мужчины.

- Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении убийства. Уголовное дело будет рассматривать Николаевский-на-Амуре городской суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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