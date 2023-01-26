Необычное хобби, меняющее реальность: мастерица из Хабаровска создает волшебных персонажей в домашней студии

Диковинные игрушки поражают своей выразительностью Фото: предоставлено героем публикации

32-летняя девушка из Хабаровска создает причудливые игрушки в своей домашней мастерской. Кристину Емалетдинову творчество окружало всю ее жизнь с самого детства. Родители привили ей любовь к творчеству, а она сделала его своей работой. Теперь мастерица продает авторские фигурки, аналогов которым больше нигде не найти.

Создательница игрушек Кристина Фото: предоставлено героем публикации

НАЧАЛОСЬ С «ХУДОЖКИ»

Кристина училась в художественной школе, когда поняла, что ее тянет к гончарному делу и скульптуре. Она решила посвятить себя художественной специальности, поэтому после выпуска пошла в ТОГУ на архитектуру.

- В институте все было менее интересно, но там много ограничений и правил. Радовали только живопись и та же скульптура. Больше тянуло к декоративно-прикладному творчеству, а не к архитектуре, - рассказала «КП» - Хабаровск» Кристина Емалетдинова.

Коллекция зайчиков Фото: предоставлено героем публикации

Пять лет назад девушка нашла новое хобби, которое теперь приносит ей и доход, и вдохновение. Это лепка и пошив игрушек. Ее работы необычны: они состоят из деталей из полимерной глины, а также тканевой основы. Также девушка использует фурнитуру, а все детали расписывает вручную.

Игрушки девушка выставляет на продажу Фото: предоставлено героем публикации

Сложный и кропотливый труд дает завораживающие результаты. В ее коллекции и неземные персонажи, и магические лисы и кошки, есть даже существа, которые не ассоциируются ни с одним животным. Вдохновение девушка черпает во всем, что видит. Образы сами приходят ей в голову.

Имена героям придумывают заказчики Фото: предоставлено героем публикации

- Природа сама способна создавать удивительные образы. Я собираю их, как мозаику. Фракталы соцветий, строение тел животных, расцветка меха, камни, мох, грибы. Помимо природы, еще очень много вдохновения в сказках, фэнтези, музыке, образах поэтов. Также могу почерпнуть идеи в фильмах и играх.

Такие игрушки люди хранят на полке и даже вешают на стены Фото: предоставлено героем публикации

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Девушка открыла домашнюю мастерскую «Зеленая лиса». Она продает свои игрушки в интернете, но признается, что цену выставляет невысокую. В среднем игрушку можно приобрести от двух до трех тысяч рублей.

- Для меня это больше хобби, чем серьезный бизнес. Заказов и покупателей тоже не очень много. В какой-то степени меня это радует, потому что у нас с подписчиками в соцсетях создалось такое свое уютное местечко, где мы все просто на одной волне. Еще этому поспособствовало то, что у нас многие в стране, будем честны, не всегда понимают ценность ручной работы.

Хранитель Звездного Неба Фото: предоставлено героем публикации

Когда у Кристины была возможность, она продавала игрушки за границу. В основном клиенты были в Америке. Коллекционеры разбирали такие необычные работы, как горячие пирожки. Ведь зарубежные мастера выставляют цену в несколько раз выше за подобные вещи.

Милые Чеширы Фото: предоставлено героем публикации

ЛЮБИМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Кристине больше всех своих работ нравится серия Хранителей. Эта лимитированная коллекция своеобразных оленеподобных существ. Каждый из них олицетворяет свой элемент природы. Такие игрушки содержат большое количество деталей, в каждой из которых есть свой скрытый смысл.

Хранитель Снежных Зим Фото: предоставлено героем публикации

- Они приурочены к определенным местам и явлениям. Я создала уже Хранителя Звездного Неба, Хранителя Снежных Зим и Хранителя Топей. На очереди Хранитель Океанов, но он пока только в эскизах на бумаге, времени на него пока, увы, нет.

Хранитель Топей Фото: предоставлено героем публикации

Каждая игрушка создается разное время. Некоторые из них девушка делает за два-три дня, на другие уходит насколько месяцев. В творчестве Кристину поддерживает семья. Родители помогали ей с рукоделием и учили основам. Также дома всегда была библиотека книг с множеством произведений в жанре фантастики. Именно это дало толчок творческому потенциалу девушки.

- Я работаю одна, но мне помогает мой брат. Он вывозит что-то на ярмарки и помогает с продажами, когда я не могу выйти сама. В шутку я называю его подмастерьем.

Умиротворенная кошка Фото: предоставлено героем публикации

Кристина говорит, что каждого из нас окружает творчество. Оно в мелочах, в ежедневных ритуалах и в остальном мире. Она советует всем, кто хотел бы попробовать создать что-то, но не решался, взять и сделать первую работу. Это помогает отвлечься от рутины и привнести нечто новое в наш мир.

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