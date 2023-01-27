«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Леди в погонах – 2023» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В честь Международного женского дня «КП» - Хабаровск» объявляет о старте «Леди в погонах - 2023». Мы расскажем о выдающихся женщинах, которые с успехом справляются со своими служебными обязанностями, увлекаются творчеством, занимаются спортом, хранят семейный очаг и воспитывают детей.

С историей каждой участницы можно познакомиться в описаниях под фотографиями. Голосование пройдет с 1 февраля по 1 марта 2023 года. Три победительницы, набравшие наибольшее число голосов читателей сайта, получат призы от партнеров конкурса.

За каждую фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.