Столб дыма и паникующие пассажиры: автобус вспыхнул на остановке в Хабаровске

Водитель начал тушить пожар самостоятельно Фото: Прокуратура Хабаровского края

Утро в Хабаровске было омрачено серьезным происшествием. На остановке «Институт культуры» загорелся автобус №40. Возгорание случилось в задней части транспорта, откуда в небо взмыл плотный столб черного дыма.

Все случилось в 8:30 утра. Это самый «час пик», когда люди едут на работу, поэтому пассажиров было много. К счастью, никто из них не пострадал. Люди покинули автобус и пересели на другой транспорт.

- Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС. Возгорание произошло в моторном отсеке на площади три квадратных метра, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Последствия пожара Фото: Прокуратура Хабаровского края

Очевидцы сняли видео, на которых видно, как в кузове автобуса горит открытый огонь. Водитель использовал огнетушитель, чтобы погасить пламя. Случаем заинтересовались правоохранительные органы.

- Прокуратура Индустриального района проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Последствия пожара Фото: Прокуратура Хабаровского края

Сотрудники устанавливают обстоятельства пожара и состояние транспорта в момент выезда на маршрут. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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