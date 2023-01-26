Откачивали бездыханное тельце: пожарные спасли кошку Мурку из огня в Биробиджане

Животное надышалось дымом Фото: скриншот из видео

В Биробиджане вспыхнул дом на Бумагина, 15. Пожар возник на балконе в квартире на четвертом этаже. Из огня вытащили кошку Мурку, которая уже успела надышаться угарным газом. Сотрудники МЧС сделали ей непрямой массаж сердца и смогли откачать животное. Ее жизни больше ничего не угрожает.

- Очагом возгорания стал огонь, куда жильцы выходили курить незадолго до пожара. В квартире сгорели оконно-балконный блок, а также оплавился потолок, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Когда пожар потушили, под окнами уже скопился настоящий склад из вещей, которые спасали жильцы. Также на землю падали куски балкона. К счастью, пострадавших при пожаре нет. Жильцы самостоятельно покинули полыхающую квартиру, а их кошку Мурку вытащили спасатели.

В настоящее время сотрудники госпожнадзора устанавливают точную причину происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

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