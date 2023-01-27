Сутки не выходит на связь: 12-летнюю исчезнувшую девочку ищут в Комсомольске

Виолетта Уляшова исчезла 26 января. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Комсомольске-на-Амуре бесследно исчезла 12-летняя школьница. Виолетта Уляшова пропала 26 января. В городе идут масштабные поиски девочки. Полиция и волонтеры делают все, чтобы найти подростка и вернуть родным.

Последний раз Виолетту видели в районе поселка Амурсталь. С тех пор школьница не выходила на связь с родными и домой не возвращалась. Родные сильно переживают и очень ждут девочку домой. Они не могут понять, что могло случиться с Виолеттой, раз она не вернулась домой.

Рост девочки 150 сантиметров. В день исчезновения школьница была одета в розовую шапку, розовый лыжный костюм и темные кроссовки. Также Виолетта носит очки. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Виолетты, волонтеры просят позвонить по телефонам: +7 914-192-41-97; +7 914-167-37-77.

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